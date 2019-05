God of War: il documentario Raising Kratos arriverà il 10 maggio

I canali social di Sony Santa Monica comunicano la data di pubblicazione di Raising Kratos, il documentario che ripercorre gli sforzi profusi dagli autori al seguito di Cory Barlog per dare forma al kolossal PS4 God of War.

Il documentario Raising Kratos debutterà sul portale YouTube ufficiale di PlayStation alle ore 09:01 della mattina di venerdì 10 maggio e, presumibilmente, sarà disponibile solo in lingua inglese ma con la possibilità di attivare i sottotitoli in italiano (si spera non automatici).

Il video, descritto dallo stesso Barlog come "più di un semplice making of", offrirà agli appassionati della saga di God of War l'opportunità di ripercorre le tappe fondamentali del lungo processo creativo compiuto per realizzare l'ultimo capitolo della serie action dedicata al Dio della Guerra.

Dal rapporto tra Kratos e Atreus ai retroscena sui boss e sulle sfide creative incontrate dagli sviluppatori californiani nell'erigere un'impalcatura narrativa e ludica ambientata in una dimensione fantasy immersa nella mitologia nordica, Raising Kratos promette di regalarci degli interessanti spunti di riflessione sul capolavoro di Sony Santa Monica. Chissà, magari il team di Cory Barlog sfrutterà questa occasione per discutere delle prospettive future della serie e aprire una finestra sull'universo di God of War 2.