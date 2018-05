God of War domina anche in Germania, vendite sottotono per Nintendo Labo

Nelle ultime ore è stata divulgata la classifica dei giochi più venduti in Germania nel mese di aprile: in testa troviamo il nuovo God of War per PlayStation 4, mentre Nintendo Labo è riuscito a piazzarsi soltanto al dodicesimo posto.

Di seguito, la Top 20 con i giochi più venduti in Germania nel mese di aprile:

God of War Far Cry 5 Fifa 18 Mario Kart 8 GTA V Super Mario Odyssey The Legend of Zelda: Breath of the Wild Splatoon 2 Minecraft Call of Duty: WWII Need for Speed: Payback Nintendo Labo: Kit Assortito Gran Turismo Sport Assassins Creed: Origins Star Wars: Battlefront 2 Monster Hunter World Lego City: Undercover Rocket League Pokémon Ultrasole The Sims 4

Come possiamo vedere, God of War ha registrato un ottimo debutto anche nel territorio tedesco, piazzandosi in prima posizione davanti a Far Cry 5. GTA V e FIFA 18 continuano a segnare buoni numeri, con Nintendo Labo che invece è riuscito a classificarsi soltanto dodicesimo.

Una situazione simile si è presentata anche nel Regno Unito, con la classifica di aprile dominata sempre dal nuovo God of War di Sony Santa Monica. In quel caso, addirittura, Nintendo Labo era riuscito a debuttare solo nella posizione 26. Al contrario, come abbiamo avuto modo di segnalare la settimana scorsa, in Giappone Nintendo Labo era riuscito a debuttare in testa, piazzandosi davanti alla nuova avventura di Kratos e Atreus.