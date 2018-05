God of War domina (ancora) la classifica inglese, Hyrule Warriors debutta al terzo posto

God of War è ancora il leader della classifica inglese: per la quinta settimana consecutiva il gioco occupa la prima posizione della UK Charts, nonostante le vendite retail siano calate del 35% rispetto alla settimana precedente.

Buon risultato anche per Hyrule Warriors Definitive Edition, unica novità della Top 10 UK, che debutta al terzo posto, seppur con vendite dimezzate rispetto all'edizione Wii U, seguito da Donkey Kong Country Tropical Freeze. FIFA 18 torna in seconda posizione grazie alle offerte di numerosi rivenditori inglesi che hanno scontato notevolmente il gioco targato Electronic Arts.

Top 10 UK (21 maggio 2018)

God of War FIFA 18 Hyrule Warriors Definitive Edition Donkey Kong Country Tropical Freeze Far Cry 5 LEGO Marvel Super Heroes 2 Assassin's Creed Origins Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Call of Duty WWII

Questa settimana arriveranno sugli scaffali titoli di spessore come State of Decay 2, Detroit Become Human e Dark Souls Remastered: riuscirà God of War a resistere agli attacchi di questi colossi? Lo scopriremo lunedì prossimo...