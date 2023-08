Cinque segreti incredibili di God of War che ancora non conosci

Mentre gli ultimi annunci di lavoro pubblicati dal team di Santa Monica Studios riaccendono le speranze per un nuovo capitolo della serie God of War, compiamo un piccolo viaggio a ritroso nel tempo per scoprire alcune curiosità legate alla serie Sony.

Tra queste spicca una simpatica rassegna di easter egg, dedicati peraltro ad altre produzioni di casa PlayStation e oltre. Da omaggi a The Last of Us, Horizon: Zero Dawn e Death Stranding e citazioni legate alla saga del guanto dell'infinito dei fumetti e film Marvel, i compagni di Kratos sembrano essere ben informati sulle ultime novità nel campo della pop culture contemporanea. Spazio anche ai misteriosi trascorsi del Fantasma di Sparta in quel di PlayStation All-Stars Battle Royale.

Negli anni, gli sviluppatori di Santa Monica Studio si sono inoltre divertiti a inserire piccoli dettagli non immediatamente identificabili. Ad esempio, sapere qual è il significato dei tatuaggi sfoggiati da Atreus all'interno del God of War del 2018 e di God of War: Ragnarok? Potete scoprirlo nel breve video che trovate in apertura a questa news: buona visione!



E in tema di peculiari retroscena, non possiamo non ricordare una divertente trovata pubblicitaria di Sony, che in passato aveva condiviso con il pubblico il numero di telefono di Kratos.