God of War: un Easter Egg di Infinity War permette di ottenere il Guanto dell'Infinito

Nelle ultime ore gli utenti di Reddit hanno scoperto un Easter Egg di God of War dedicato a Avengers Infinity War, l'apprezzatissimo film degli Avengers uscito da poco nelle sale. Grazie a una quest speciale assegnata da Sindri, Kratos potrà ottenere la sua versione personale del Guanto dell'infinito.

I giocatori possono trovare un talismano chiamato "Shattered Gauntlet of Ages" durante la missione "Family Business" assegnata da Sindri. La descrizione dell'oggetto annuncia un potere non sfruttato nascosto all'interno del guanto: "Un'antica reliquia di Hel viene ritenuta troppo potente per rimanere integra, i frammenti della sua antica forza giacciono sparsi per i regni"

Anche se all'inizio può sembrare una descrizione qualunque, si finisce per scoprire che il gioco contiene 6 incantesimi sparsi nei regni nordici che sono paralleli alle Infinity Stones trovate nell'universo Marvel. Eccoli di seguito (a destra di ogni incantesimo abbiamo riportato l'equivalente Stone del mondo Marvel):

Andvari's Soul - Soul Stone

Njord's Temporal Stone - Time Stone

Eye of the Outer Realm - Space Stone

Ivaldi's Corrupted Mind - Mind Stone

Asgard's Shard of Existence - Reality Stone

Muspelheim Eye of Power - Power Stone

Gli incantesimi epici sono difficili da acquisire, ma quando tre di essi vengono incastonati nel guanto si ottiene una grande ricompensa: Kratos sarà infatti in grado di sparare raggi viola dal pugno, dilettandosi così con la propria versione del Guanto dell'Infinito. In cima alla notizia potete vederlo in azione in un video: cosa ne pensate?