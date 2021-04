Auguri God of War: l'esclusiva PS4 meglio valutata di sempre compie 3 anni!

Quella del 20 aprile è una data che qualsiasi fan di casa PlayStation dovrebbe tenere sempre a mente: God of War, gioco che ha sancito la rinascita di un franchise e di un personaggio tra i più amati della storia dei videogiochi, festeggia oggi il suo terzo anniversario!

Lanciato il 20 aprile 2018 in esclusiva su PS4, God of War ha riscosso fin da subito un successo stratosferico, facendo registrare all'epoca il miglior lancio di sempre per un'esclusiva PlayStation (ben 3,1 milioni di copie in 3 giorni, risultato superato da Marvel's Spider-Man qualche mese più tardi) e imponendosi con un Meta Score di 94 come il titolo PlayStation Studios meglio valutato di sempre, un primato che resiste ancora oggi (se escludiamo il 95 di The Last of Us Remastered, una riedizione di un gioco della generazione precedente). Neppure The Last of Us Part 2 è arrivato a tanto, fermandosi a 93. Il successo di God of War non si è mai arrestato: dopo appena un anno di commercializzazione, la nuova avventura di Kratos aveva già raggiunto e superato le 10 milioni di copie, che sul finire del 2020 potrebbero essere diventate 20 milioni secondo alcune stime.

Milione più, milione meno, il Kratos norreno è qui per restare: simbolo indiscusso di PlayStation, lo spartano è pronto a tornare in God of War 2 per PS5, gioco ufficialmente atteso nel 2021 seppur ancora avvolto nel mistero.