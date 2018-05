God of War è l'esclusiva PS4 venduta più velocemente con 3,1 milioni di copie in 3 giorni

Sony Computer Entertainment e Santa Monica Studio hanno annunciato che God of War è diventata l'esclusiva PlayStation 4 venduta più rapidamente di sempre. Il nuovo titolo con protagonista Kratos ha piazzato la bellezza di 3,1 milioni di copie in soli tre giorni di commercializzazione.

Lanciato lo scorso 20 aprile in esclusiva per PlayStation 4, God of War ha subito ottenuto il plauso della critica specializzata, che lo ha premiato con voto elevatissimi. Attualmente, infatti, gode di un Metascore pari a 95, che lo rendono il titolo esclusivo per PlayStation 4 meglio valutato di sempre. A giudicare dai dati appena forniti dalla casa giapponese, il lavoro di Santa Monica Studio non si è limitato ad ottenere uno strepitoso successo di critica, ma anche di pubblico.

Il totale di 3,1 milioni di copie vendute è sicuramente destinato ad aumentare ancora, e a questo punto non è escluso che possa superare le 10 milioni durante il suo arco vitale, come pronosticato da Michael Pachter diverse settimane addietro. Sarà interessante scoprire fino a dove riuscirà a spingersi.



Per l'occasione, Shannon Studstill di Santa Monica Studio ha dichiarato: "Vorrei ringraziare personalmente i milioni di fan di tutto il mondo che hanno deciso di intraprendere con noi quest’ultima avventura di Kratos. Il vostro sostegno è davvero stimolante ed è la ragione per cui ci impegniamo ogni giorno a spingerci oltre i confini del gioco. Vorrei anche ringraziare il nostro fantastico team di Santa Monica Studio. La passione di tutta la squadra per lo storytelling è stato encomiabile; spero sia chiaro che non ci accontentiamo mai di ciò che è convenzionale". Cosa ne pensate di questo incredibile risultato? Avete acquistato anche voi God of War?