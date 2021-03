God of War Fallen God, Kratos alla conquista dell'Egitto: alla scoperta del fumetto

In attesa dell'uscita di God of War 2 per PlayStation 5, prevista ufficialmente in un generico 2021, Kratos è diventato protagonista di una nuova serie a fumetti di Dark Horse suddivisa in quattro episodi, il primo dei quali già disponibile: si chiama God of War: Fallen God, e si configura come un prequel del gioco per PS4.

Fallen God narra cosa è accaduto a Kratos nel lungo periodo buio compreso tra l'incredibile finale di God of War 3, che ha portato a termine le sue avventure greche, e l'inizio del capitolo del 2018, nel quale lo abbiamo ritrovato visibilmente invecchiato dopo essersi rifatto una vita nelle gelide foreste dell'Europa del Nord.

Il nostro Giuseppe Carrabba ha avuto modo di leggere il primo volume della mini-serie, che si apre con un mondo martoriato dove il mare in tempesta ha inghiottito una terra non più illuminata dal sole. Le gesta dello spartano hanno gettato la Terra nel caos, mentre egli stesso è finito per sprofondare sotto il peso dei suoi peccati. Dopo un lungo viaggio Kratos giunge nell'Antico Egitto, la terra dei faraoni, dove vive una nuova serie di avventure...

Fallen God ha ancora tutto da dimostrare, ma il primo volume ha gettato le basi di un'opera munita di tutte le carte in regola per raccontare una storia interessante. Vi parliamo del fumetto nel video speciale in apertura di notizia e nell'approfondimento su God of War: Fallen God curato dal nostro Giuseppe Carrabba.