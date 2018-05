God of War, Far Cry 5 e DK Tropical Freeze sul podio della Top 10 italiana della settimana

Come ogni lunedì, AESVI ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti in Italia, questa volta in riferimento alla settimana che va dal 30 aprile al 6 maggio 2018. Per la terza settimana consecutiva God of War occupa la prima posizione della Top 10, seguito da Far Cry 5 e Donkey Kong Country Tropical Freeze.

Far Cry 5 continua a riscuotere un notevole successo di pubblico, da segnalare anche la buona accoglienza riservata a Donkey Kong Country Tropical Freeze, che debutta sul gradino più basso del podio nella settimana di lancio, facendo meglio della versione Switch pubblicata nel 2014.

Classifica italiana 30 aprile/6 maggio 2018

GOD OF WAR FAR CRY 5 DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE FIFA 18 SUPER MARIO ODYSSEY GRAND THEFT AUTO V NINTENDO LABO KIT ASSORTITO MARIO KART 8 DELUXE SWITCH PRO EVOLUTION SOCCER 2018 ROCKET LEAGUE

A ridosso del podio troviamo FIFA 18 e Super Mario Oddyssey, con Grand Theft Auto V a seguire. Il Kit Assortito di Nintendo Labo debutta alla posizione numero 7 mentre il Kit Robot non sembra essere riuscito a ottenere lo stesso successo. La Top 10 italiana si chiude con Mario Kart 8 Deluxe, Pro Evolution Soccer 2018 e Rocket League, con il gioco di calcio Konami che rientra in classifica grazie a un forte taglio di prezzo applicato da molti rivenditori nell'ultima settimana di aprile.