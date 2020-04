God of War festeggia il secondo anniversario: il pubblico in attesa del sequel

Tra le produzioni esclusive più iconiche della generazione PlayStation 4 figura sicuramente God of War, titolo che ha riscritto molti degli aspetti tradizionali della celebre saga.

Con un Kratos ormai maturo e più riflessivo, accompagnato nientemeno che da proprio figlio Atreus, l'ultima creazione videoludica di Santa Monica Studios ha condotto i videogiocatori alla scoperta della sempre affascinante mitologia norrena. All'ombra del pantheon di divinità guidato da Odino, il Fantasma di Sparta ha affrontato una nuova avventura, che ha consentito al pubblico di scoprire un lato inedito dell'ormai iconico personaggio.

Esordito sul mercato in data 20 aprile 218, il God of War per PlayStation 4 celebra esattamente oggi, lunedì 20 aprile, il suo secondo anniversario. Un titolo di rilievo, che nell'anno di pubblicazione ha avuto modo di aggiudicarsi il titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2019, superando un'agguerrita concorrenza, che includeva persino l'acclamato Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, ma anche Marvel's Spiderman, Monster Hunter: World, Assassin's Creed Odyssey e l'apprezzato indie Celeste.



Con l'approssimarsi del reveal definitivo di PlayStation 5, ancora privo di una data specifica, i rumor sul prossimo annuncio di un sequel sono numerosi: ad ora, però nessuna conferma è giunta da Santa Monica. In attesa di comunicazioni dal team Sony, sulle pagine di Everyeye trovate alcune interessanti considerazioni su quello che potremmo aspettarci da un God of War 2 per PS5.