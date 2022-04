God of War: quanti figli ha Kratos?

Attraverso i vari episodi di God of War abbiamo conosciuto un poco alla volta tanti aspetti della vita di Kratos, anche prima che divenisse un servitore degli Dei dell'Olimpo e, molto tempo dopo, fuggisse nelle terre nordiche per rifarsi una vita. Nel corso della sua esistenza è stato più volte anche un padre di famiglia.

Quanti figli ha avuto Kratos? Il Fantasma di Sparta ne ha avuti due: Calliope ed Atreus. La bambina risale alla sue precedente vita nell'Antica Grecia, quando Kratos era sposato con la sua prima moglie Lysandra. Calliope è stata uccisa, assieme alla madre, dal suo stesso padre, manipolato inconsapevolmente da Ares, il Dio della Guerra, che voleva in questo modo recidere qualunque legame del suo potente servitore con il passato in modo da avere così il totale controllo su di lui.

Tanti anni dopo, arrivato nei Nove Regni (ecco a tal proposito come si chiamano i Nove Regni di God of War), Kratos ha ricominciato la sua esistenza da zero, sposando Faye e vivendo una vita più serena, lontana dalle atrocità commesse al servizio degli Dei dell'Olimpo. Dalla loro relazione nasce Atreus, per metà uno Jotunn date le origini della madre, ma per un quarto anche umano e divinità per via dell'essenza di Kratos.

Una vita intensa, quella dell'iconico guerriero, andato tra l'altro incontro alla morte in più di un'occasione: ecco come è resuscitato Kratos in God of War.