God of War: quali dei e figure mitologiche ha ucciso Kratos?

Kratos è ormai universalmente riconosciuto come un guerriero potente e spietato, le cui mani si sono macchiate, nel corso dei vari capitoli di God of War, del sangue di molti dei, semidei e altre principali figure della mitologia greca e norrena.

Nel suo percorso di vendetta prima e di redenzione poi, Kratos si è scontrato con molti dei suoi simili (egli è infatti un semidio greco): vediamo quindi la lista completa di tutte le divinità (e non solo) uccise da Kratos nel corso dell'intera serie, alcuni dei quali anche con l'aiuto di suo figlio Atreus (a questo proposito, non perdetevi il nostro approfondimento su quale divinità è in realtà Atreus di God of War).

Saga greca



Le Furie Aletto, Tisifone e Megera (God of War: Ascension)

(God of War: Ascension) Caronte (God of War: Chains of Olympus) - pur non essendo un vero e proprio dio, resta comunque una delle figure di maggior rilievo nella mitologia greca

(God of War: Chains of Olympus) - pur non essendo un vero e proprio dio, resta comunque una delle figure di maggior rilievo nella mitologia greca Persefone (God of War: Chains of Olympus)

(God of War: Chains of Olympus) Ares (God of War)

(God of War) Thanatos (God of War: Ghost of Sparta)

(God of War: Ghost of Sparta) Atena (God of War 2)

(God of War 2) Poseidone (God of War 3)

(God of War 3) Ade (God of War 3)

(God of War 3) Apollo (God of War 3)

(God of War 3) Ermes (God of War 3)

(God of War 3) Ercole (God of War 3) - semidio

(God of War 3) - semidio Crono (God of War 3) - titano

(God of War 3) - titano Efesto (God of War 3)

(God of War 3) Era (God of War 3)

(God of War 3) Zeus (God of War 3)

Saga Norrena

Mimir (God of War PS4)

(God of War PS4) Magni (God of War PS4)

(God of War PS4) Modi (God of War PS4)

(God of War PS4) Baldur (God of War PS4)

(God of War PS4) Eir (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Geirdriful (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Gondul (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Gunnr (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Hildr (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Kara (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Olrun (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Rota (God of War PS4) - valchiria

(God of War PS4) - valchiria Sigrun (God of War PS4) - valchiria

L’elenco dei personaggi uccisi da Kratos potrebbe diventare ancora più lungo tenendo in tutte le figure mitologiche minori apparse in alcuni episodi del franchise: si pensi ad esempio a Icaro, Teseo e Perseo in God of War II, oltre a sacrificare Prometeo per proseguire nel suo cammino e senza dimenticare l'uccisione delle Parche, tutto questo sempre nel secondo capitolo del 2007.



Chi andrà incontro alla morte nell'atteso nuovo gioco della saga norrena? A tal proposito eccovi un video sui nuovi personaggi di God of War Ragnarok quali Thor, Tyr e Angrboda, che con grande probabilità rivestiranno un ruolo centrale all'interno della storia.