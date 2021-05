God of War diventa un film o una serie TV? Non è ancora il momento, dice Sony

Dopo aver plasmato una moltitudine di universi per le proprie IP, Sony ha ben pensato di varcare i confini videoludici e riproporre i suoi personaggi in altri media.

Adesso siamo tutti in trepidante attesa del film di Uncharted previsto nel 2022, della serie di The Last of Us di HBO, del film di Ghost of Tsushima del regista di John Wick e dello show TV di Twisted MEtal curato dagli autori di Deadpool. Il colosso giapponese ha parecchio materiale dal quale poter attingere, pertanto in tempi recenti si sono diffusi moltissimi rumor. Alcune indiscrezioni, ad esempio, danno per certo lo sviluppo dei film di Hoizon Zero Dawn e del film di Demon's Souls, sebbene non siano mai arrivate conferme ufficiali.

Un altro franchise continuamente al centro di speculazioni del genere è God of War, ma in questo caso possiamo già rassegnarci: nel corso di una chiacchierata con il New York Times, un portavoce di Sony ha affermato che al momento non ci sono film o serie TV di God of War in sviluppo, spegnendo quindi i rumor circolati in rete diversi mesi or sono. Non si tratta di una chiusura definitiva, ma per ora lo spartano rimane nel mondo videoludico, nel quale si appresta a tornare con God of War 2 per PS5, ancora privo di una data d'uscita precisa.

A proposito di cinema, oggi è stata condivisa una nuova immagine tratta dal film di Uncharted.