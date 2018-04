God of War: un filmato documenta l'avventura di Kratos e Atreus allo Stadio Olimpico

Come vi abbiamo segnalato sulle pagine di Everyeye, il derby Lazio-Roma disputato due giorni fa ha avuto due spettatori d'eccezione: Kratos e Atreus. La pagina Facebook ufficiale di Playstation Italia ha quest'oggi pubblicato un filmato che documenta l'avventura dei protagonisti del nuovo capitolo di God of War allo Stadio Olimpico.

I due si sono goduti la partita sugli spalti e hanno incontrato i loro piccoli e grandi fan, ovviamente circondati dagli sguardi dei tifosi incuriositi. Una simpatica e riuscita iniziativa di Sony Interactive Entertainment Italia per promuovere il lancio del gioco, ormai prossimo al debutto. Cosa ne pensate di questa trovata?

God of War sarà disponibile a partire da venerdì 20 aprile 2018. Il nuovo gioco di Cory Barlog e Santa Monica è stato accolto calorosamente dalla stampa internazionale ed è riuscito a collezionare valutazioni molto elevate fino a ottenere un Metascore pari a 95, diventando il secondo gioco PS4 con la meda voto più alta su Metacritic, a pari merito con The Last of Us Remastered e superato solamente da Grand Theft Auto V. Se siete curiosi di vedere il titolo in azione, vi ricordiamo che giovedì 19 aprile, a partire dalle 14:00 il nostro Francesco Fossetti giocherà a God of War sul canale Twitch di Everyeye per un long play che andrà avanti fino alle 20:00.