God of War: quanto è forte Kratos?

Kratos, il Dio della Guerra, è sicuramente uno dei personaggi più potenti della storia dei videogiochi, in grado di sterminare il pantheon greco e sopravvivvere ad esso. Facendo uso delle armi infernali a suo disposizione (a tal riguardo, ecco cosa sono le lame del caos di God of War) ha quindi portato la morte agli Dei dell'Olimpo.

Ovviamente è impossibile quantificare con precisione il suo effettivo 'livello' di potenza, ma possiamo ripercorrere brevemente la sanguinosa storia del Fantasma di Sparta. Infatti, durante il percorso di vendetta narrato nella trilogia originale di God of War (e negli spin-off) Kratos elimina alcune delle più importanti divinità greche: Ares, l'originale Dio della Guerra, è il primo a cadere per mano del suo ex campione. Ma la lista va avanti, tra Ade, il Dio dell'Oltretomba, per passare alla Dea della Natura Persefone, fino a Zeus in persona. Un'impresa epica e che rende Kratos potenzialmente la figura più forte nell'universo di God of War.

Voci delle sue gesta giungono perfino alle orecchie di Mimir a Midgar, che riconosce sin da subito il guerriero spartano. Ed è proprio nelle fredde ambientazioni della mitologia norrena che Kratos torna a uccidere esseri divini, con l'eliminazione di Baldur nel finale di God of War (2018), ma anche sconfiggendo in battaglia i Semidei Magni e Modi, figli di Thor.

Ma da dove proviene tutta questa furia? Quali sono i motivi? Ecco perché Kratos odia gli Dei dell'Olimpo in God of War.