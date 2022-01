God of War parte forte su Steam: 50000 giocatori attivi e 96% di recensioni positive

God of War ha compiuto il suo esordio su Steam e sta già ottenendo i primi, importanti risultati di pubblico. Convinti dalla bontà del porting su PC (come riportato anche nella nostra recensione di God of War per PC), decine di migliaia di giocatori si sono subito tuffati nell'avventura norrena di Kratos.

Nel momento in cui scriviamo, stando alle statistiche riportate dalla piattaforma di Valve, sono quasi 50.000 i giocatori attivi (48.634 per la precisione) sul titolo di Santa Monica Studio convertito da Jetpack Interactive, che ha nel frattempo raccolto il 96% di recensioni positive (sulle 1067 finora pubblicate) da parte degli utenti. Si tratta di grandi numeri che testimoniano un lancio di successo per la nuova versione di God of War, che potrebbe registrare nelle prossime ore il picco assoluto di utenti attivi per un titolo first party Sony: il record appartiene attualmente ad Horizon Zero Dawn, il cui apice è stato di 56.557 giocatori.

Quanto raccolto finora da God of War potrebbe essere un ulteriore segnale positivo per la strategia del colosso giapponese di convertire le proprie esclusive su PC, e non è da escludere dunque che ulteriori progetti possano compiere il salto in futuro: il prossimo della lista sarà Uncharted Legacy of Thieves Collection, in arrivo nel corso del 2022 in una data ancora da definire con esattezza. Nel frattempo sembra che sono stati i PlayStation Studios a spingere Sony verso il PC, stando a quanto raccontato da Cory Barlog durante un'intervista con Game Informer.