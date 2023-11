God of War: la furia di Kratos e Atreus in battaglia in una statua da 1250 euro

Uno dei fulcri della storia dei nuovi God of War iniziati nel 2018 e proseguiti con Ragnarok nel 2022, è il complesso rapporto padre-figlio tra Kratos e Atreus, dovuto soprattutto alla ribellione e ai sotterfugi del ragazzo. I due, però, hanno anche dimostrato grande complicità in battaglia, come mostra una nuova statua.

Gli artisti dello studio Sword and Wing hanno infatti presentato una delle statue più dettagliate e ben realizzate dedicate al leggendario viaggio di Kratos e Atreus, di cui potete vedere qualche immagine nel post in fondo alla pagina. Partendo dalla stessa idea della statua del 2018, dedicata al gioco con cui Cory Barlog e il suo team di Santa Monica Studio hanno rilanciato il franchise, proseguito poi con la direzione di Eric Williams, lo studio ha reimmaginato i due protagonisti impegnati in uno scontro, con Atreus cresciuto.

Nelle immagini di presentazione si può notare come Kratos impugni le lame del caos, il Leviatano, simbolo del profondo cambiamento del personaggio, e lo scudo. Atreus, invece, tende il suo arco. Alta ben 80 centimetri, e interamente realizzata in resina, la statua appare estremamente dettagliata, con una grande cura nella resa dei materiali e rispetto nel design dei personaggi.

In arrivo sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2024, la nuova statua di God of War Ragnarok è prenotabile al prezzo di 1250 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ricordiamo che secondo alcuni rumor il DLC di God of War Ragnarok potrebbe essere annunciato prima del 2024, e vi lasciamo ad un incredibile concept trailer di God of War 6 ambientato in Egitto.