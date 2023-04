God of War, quale futuro per Atreus? 'Tante vie da esplorare' secondo il suo attore

God of War Ragnarok ha segnato la fine della saga norrena del brand targato Santa Monica Studio, ma questo non significa necessariamente che nuovi episodi non verranno sviluppati in futuro. Anzi, c'è curiosità di scoprire come God of War potrebbe andare ulteriormente avanti.

In particolare, ci sono dubbi su quale potrebbe essere il futuro di Atreus, alla luce anche dell'epilogo di God of War Ragnarok che lo vede allontanarsi da suo padre Kratos per intraprendere un lungo viaggio alla ricerca degli ultimi Giganti sopravvissuti. La speranza del suo interprete, Sunny Suljic, è che il personaggio possa crescere sempre di più fino a raggiungere la completa maturità. Parlando ai microfoni del portale The Gamer, per l'attore ci sono "così tante strade" che Santa Monica potrebbe seguire con il personaggio, fino a renderlo una figura sempre più centrale all'interno della serie.

In particolare, Suljic si augura che Atreus "cresca fino a divenire un uomo", facendo un parallelismo con il suo percorso professionale: "Ho avuto l'opportunità a mia volta di crescere con questo personaggio, dunque mi rispecchio molto in lui, sento che stiamo maturando assieme". Sebbene ci siano state già ipotesi su un nuovo God of War in sviluppo, per il momento tutto tace sul futuro dell'iconico franchise prodotto da Sony, ma non è da escludere che in futuro Atreus e suo padre Kratos possano fare ritorno in un'avventura nuova di zecca.

Intanto anche lo stesso Suljic ha rivelato di non sopportare i troppi suggerimenti per gli enigmi di God of War Ragnarok dati dal suo personaggio, un aspetto criticato da molti fan della serie.