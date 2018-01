God of War: da GameInformer emergono dettagli su combat system, crafting ed esplorazione

Proseguono i leak su God of War provenienti dal numero di febbraio di GameInformer USA, riportati da un utente del forum di ResetEra. In questo caso emergono interessanti dettagli su sistema di crafting, progressione e combat system del gioco.

Scopriamo così che fasi esplorative sono pensate per non interrompere l'azione, dunque non ci saranno sezioni di stampo platform o fasi in cui dovremo nuotare per interi minuti, per attraversare fiumi o laghi useremo infatti la barca. Dettagli anche sul sistema di progressione, con armi e armature potenziabili tramite un menu di crafting che permetterà di creare vari tipo di corazze e probabilmente anche di armi, con le rune utilizzabili sull'ascia di Kratos per cambiare la tipologia di attacco speciale.

Il combat system sarà meno confusionario rispetto al passato e ogni nemico avrà un punto debole ben preciso sul quale agire, ad esempio il Leviatano sarà resistente ai colpi di ascia, inoltre sarà possibile sfruttare l'ambientazione a proprio vantaggio per mettere fuori combattimento i nemici. Durante i combattimenti, Kratos potrà contare anche sull'aiuto del figlio, con la possibilità di eseguire mosse e azioni combinate, le combo aeree però non saranno presenti, poichè i due protagonisti non sono in grado di saltare. Aggiunta la possibilità di utilizzare poteri per congelare i nemici e di utilizzare lo scudo per colpire o per difendersi.

God of War è ancora privo di una data di lancio, l'uscita è prevista nl corso del 2018 in esclusiva su PS4 e PS4 Pro. Un leak del PlayStation Store suggerisce il 22 marzo come data di pubblicazione, sebbene Sony non abbia ancora confermato nulla in merito.