God of War: un giocatore lo ha terminato alla massima difficoltà con Kratos di Livello 1

God of War può essere affrontato scegliendo tra quattro differenti livelli di difficoltà. L'ultimo, denominato Il vero God of War, è studiato per offrire una sfida molto impegnativa, indirizzata ai fan di lunga data e ai giocatori più capaci.

Faraaz Khan, noto challenge runner, è però riuscito in un'impresa davvero incredibile. È stato capace di completare l'intera avventura al massimo livello di difficoltà senza mai potenziare Kratos, che è quindi rimasto fermo al Livello 1. Ha utilizzato delle armature per migliorare le sue statistiche, ma un colpo qualsiasi della maggior parte dei nemici del gioco avrebbe inevitabilmente condotto al game over. Alla fine, però, ci è riuscito, e la sua impresa è stata immortalata in questo video, che vi invitiamo assolutamente a non guardare se non avete già terminato il gioco.

Khan è divenuto molto famoso per essere stato il primo giocatore al mondo ad aver completato Dark Souls 3 senza subire nemmeno un colpo. Va continuamene alla ricerca di sfide di tale portata, e a quanto pare sta già pensando di completare qualche altro obiettivo del genere in God of War.

Vi ricordiamo che il titolo di Santa Monica Studio è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Vi invitiamo a stare molto attenti mentre navigate in rete o su YouTube, poiché potreste incorrere in spoiler sulla fine del gioco.