Dopo God of War, i giocatori chiedono Bloodborne su PC ma devono accontentarsi di una mod

Sono sempre di più le esclusive PlayStation in arrivo su PC, l'ultima in ordine di tempo è God of War, uno dei giochi di maggior successo su Steam nelle ultime settimane, accolto positivamente da pubblico e critica.

Proprio l'uscita di God of War ha dato via ad una sorta di richiesta collettiva da parte del pubblico per convincere Sony a portare Bloodborne su PC. Nelle recensioni di Steam in molti lodano l'ottimo lavoro svolto per God of War e si chiedono se mai sarà possibile vedere anche un porting del gioco di FromSoftware con la stessa qualità dell'avventura di Kratos.

Da tempo si parla del ritorno di Bloodborne con una riedizione aggiornata per PS5 e PC, ad oggi però tutto tace e Sony Interactive Entertainment non ha mai annunciato nulla in merito mentre come sappiamo Miyazaki e FromSoftware sono impegnati su altri progetti, tra cui Elden Ring e il probabile ritorno di Armored Core.

Nel frattempo per placare la fame di Bloodborne c'è chi sta lavorando ad una mod di Dark Souls III con elementi tratti dal gioco, per il momento la modifica non è ancora pubblica e sembra richiedere ancora molto lavoro, l'autore gode del pieno supporto della community che non vede l'ora di avere una esperienza "simil Bloodborne" su PC, anche se solamente con una mod non ufficiale.