God of War: i giocatori chiedono a gran voce la modalità New Game Plus

Una discussione nata su Reddit e poi esplosa anche sui principali social network mette in evidenza la mancanza del New Game Plus in God of of War. Sono molti i giocatori che in queste ore stanno chiedendo a Cory Barlog di implementare l'NG+ nella nuova avventura di Kratos.

Non sono pochi gli utenti che hanno già portato a termine l'avventura vorrebbero rigiocare mantenendo i potenziamenti, gli oggetti e le statistiche sbloccate durante la prima run. God of War presenta al momento quattro diversi livelli di difficoltà ma in ogni caso sarà necessario iniziare la partita da zero, mentre le abilità sbloccate non verranno mantenute iniziando una nuova partita a un livello diverso.

La richiesta è nata dopo che alcuni giocatori hanno giudicato "troppo frustrante" la modalità Il Vero God of War, mantenendo le abilità già sbloccate in precedenza la sfida diventerebbe maggiromente equilibrata. La speranza della community di Reddit è che il New Game Plus possa fare capolino con uno dei prossimi aggiornamenti gratuiti, così come avverrà con il già annunciato Photo Mode.

Cory Barlog non si è mai espresso riguardo l'introduzione del New Game Plus in God of War, tuttavia il "rumore" del popolo di Reddit potrebbe convincere il producer a inserire effettivamente questa opzione nel gioco, restiamo in attesa di eventuali novità in merito.

Sapevate che God of War ha registrato il miglior debutto di sempre per la serie nel Regno Unito? Secondo Michael Pachter il gioco potrebbe vedere oltre dieci milioni di copie, diventando così l'esclusiva Sony PS4 più venduta di sempre.