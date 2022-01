God of War è un gioco difficile? Livello di difficoltà dell'avventura di Kratos e Atreus

Fin dal suo debutto in veste di esclusiva per PS4, God of War è stato recepito come una delle vette più alte mai raggiunte su console. A pochi giorni dal poterlo vivere anche su PC, vista l’uscita fissata per il 14 gennaio 2022, c’è chi si potrebbe chiedere se l’opera dei Santa Monica è considerabile un titolo difficile. Scopriamolo insieme.

La quarta iterazione principale della serie che vede protagonista Kratos, offre ai giocatori diverse modalità tra cui scegliere, ognuna delle quali si differenzia dalle altre per dettagli legati al grado di sfida. Senza tralasciare il loro effettivo peso sugli elementi di gameplay, ecco quali sono i quattro livelli di difficoltà che caratterizzano l’esperienza in questione.

Raccontami una storia : adatta a chi vuole godersi la trama senza incappare in sfide impegnative, questa difficoltà diminuisce i danni di ogni nemico e aumenta quelli inferti dal fantasma di Sparta . Gli avversari vengono inoltre storditi più facilmente e risultano meno reattivi alle azioni di chi gioca. Infine, l’efficacia degli effetti di stato che possono attecchire su Kratos è decisamente ridotta.

: adatta a chi vuole godersi la trama senza incappare in sfide impegnative, questa difficoltà diminuisce i danni di ogni nemico e aumenta quelli inferti dal . Gli avversari vengono inoltre storditi più facilmente e risultano meno reattivi alle azioni di chi gioca. Infine, l’efficacia degli effetti di stato che possono attecchire su Kratos è decisamente ridotta. Esperienza equilibrata : descritta dagli sviluppatori come un’avventura abbastanza impegnativa, questa difficoltà è quella standard e non presenta modificatori né particolari dettagli degni di nota.

: descritta dagli sviluppatori come un’avventura abbastanza impegnativa, questa difficoltà è quella e non presenta modificatori né particolari dettagli degni di nota. Cercatore di sfide : il terzo grado di sfida risulta indicato per chi ama i combattimenti intensi, visti i nemici più aggressivi e – a parità di livello – avvantaggiati nelle statistiche rispetto al protagonista. Nel complesso, anche l’evocazione runica di Atreus risulta meno efficace, così come qualsiasi tipo di vostro danno elementale.

: il terzo grado di sfida risulta indicato per chi ama i combattimenti intensi, visti i nemici più aggressivi e – a parità di livello – rispetto al protagonista. Nel complesso, anche l’evocazione runica di Atreus risulta meno efficace, così come qualsiasi tipo di vostro danno elementale. Un vero God of War: studiata appositamente per chi vuole mettersi a dura prova, l’ultima difficoltà richiede ottimi riflessi e una buona dose di strategia. Se vissuto da questa prospettiva, God of War può decisamente risultare complicato e avvicinarsi al concetto di gioco trial and error, specie tenendo conto di alcuni avversari quali la temibile Regina delle Valchirie. L’aggressività dei nemici, in questo caso, tocca livelli ineguagliati e un paio di colpi sono sufficienti a mettervi K.O.

