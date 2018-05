God of War è il gioco più venduto di aprile in UK, Yakuza 6 e Nintendo Labo non brillano

Nelle scorse ore l'agenzia di rilevazione GFK Chart-Track ha pubblicato i dati di vendita del mese di aprile riferiti al Regno Unito. A dominare la classifica, prevedibilmente, è God of War, approdato esclusivamente su PlayStation 4 lo scorso 20 aprile.

L'ultima fatica di di Santa Monica Studio, in soli 8 giorni, ha quasi raggiunto il numero di copie che Horizon: Zero Dawn e Monster Hunter World vendettero nel loro primo mese di disponibilità sul mercato britannico. Nella giornata di ieri Sony ha annunciato che God of War ha venduto ben 3,1 milioni di copie in soli 3 giorni in tutto il mondo.

Far Cry 5, che guidava la classifica lo scorso mese di marzo, è sceso in seconda posizione. Le vendite del titolo di Ubisoft sono calate del 36% su base mensile. Chiude il podio il sempreverde FIFA 18. Sea of Thieves, invece, scende dalla quarta alla sesta posizione, con un calo del 54% rispetto al mese scorso.

Nono molto esaltanti, invece, i risultati delle altre new entry. Yakuza 6: The Song of Life si è fermato alla posizione 24, facendo però registrare risultati superiori del 35% rispetto a Yakuza 0, lanciato lo scorso anno. Il Kit Assortito di Nintendo Labo debutta alla posizione 26, mentre il Kit Robot non è neppure entrato in top 50.

A seguire, trovate la Top 10. Il periodo preso in esame va dall'1 al 28 aprile.

God of War - Nuova entrata Far Cry 5 FIFA 18 Mario Kart 8 Deluxe PlayerUnknown's Battlegrounds Sea of Thieves Grand Theft Auto V Fallout 4 Super Mario Odyssey Call of Duty: WWII

Cosa ve ne pare di questi dati? Quale titolo avete acquistato durante il mese di aprile?