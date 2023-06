God of War è il gioco di Thor? Il lapsus durante il processo Microsoft vs FTC

Mentre si continua a discutere del destino della serie di Call of Duty, prosegue la diatriba giudiziaria che vede contrapporsi Microsoft e Federal Trade Commission statunitense.

Come ormai ampiamente noto, nel corso del processo è stato presentato anche il punto di vista di Sony in merito alla possibile acquisizione di Activision Blizzard King. Il colosso videoludico giapponese è stato coinvolto in molti modi nel processo, dall'invio di una video testimonianza di Jim Ryan alla deposizione agli atti di molteplici documenti interni all'azienda. Questi ultimi hanno peraltro svelato molte informazioni riservate, come il costo di produzione di The Last of Us Parte II e Horizon: Forbidden West.

Le fasi conclusive della prima tornata di udienze hanno inoltre visto il giudice incaricato del caso rivolgere diversi quesiti alle parti in causa. Forse stanco dopo la lunga giornata di deposizioni, il pubblico ufficiale ha cercato di indagare le ragioni alla base dell'assenza di molti giochi dei PlayStation Studios dal servizio di PlayStation Plus, nel tentativo di stilare un paragone preciso con Xbox Game Pass. In questo quadro, il giudice ha domandato in aula se "il gioco di Thor" fosse disponibile nel servizio di abbonamento. Un simpatico lapsus, con il giudice che voleva in realtà riferirsi a God of War!