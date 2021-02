God of War gira alla grande su PS5 con l'update next gen: l'analisi di DF tra 4K e 60fps

Pochi giorni dopo l'uscita dell'update PS5 di God of War, i giornalisti di Digital Foundry confezionano un nuovo filmato di approfondimento che illustra le conclusioni a cui sono giunti dopo aver analizzato nel dettaglio questo aggiornamento che ottimizza il kolossal di SIE Santa Monica sulla console next gen di Sony.

Il video condiviso dal team di DF sintetizza i test condotti dagli esperti "tecnoludici" della redazione di Eurogamer.net e rimarca l'impegno profuso dagli sviluppatori degli studi di Sony Santa Monica nel garantire ai propri fan un'esperienza di gioco su PS5 quantomai fluida e dalla stabilità granitica.

Partendo dai medesimi file di salvataggio utilizzati come "stress test" di God of War su PS4, i giornalisti di Digital Foundry hanno notato un singolo calo nella frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo, e solo in una scena di intermezzo. Di particolare interesse per gli emuli di Kratos e Atreus è poi il netto miglioramento offerto dagli autori al seguito di Cory Barlog nel caricamento dei livelli, che avviene ad una velocità doppia rispetto alla precedente versione accessibile su PS5 tramite retrocompatibilità.

Per un approfondimento ulteriore, non possiamo che consigliarvi di leggere il nostro speciale di God of War su PS5 in 4K a 60fps firmato da Alessandro Bruni, con diverse considerazioni sull'esperienza grafica restituita dal titolo e sui risvolti nel gameplay offerti da questa patch.