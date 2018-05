God of War: giudizi positivi per il Photo Mode, dimensioni dei testi a confronto

Per quanto riguarda il Photo Mode , i pareri dei giocator sono decisamente positivi e sta riscuotendo grande successo in particolar modo uno scatto che mostra l'ascia di Kratos in primo piano, che potete ammirare in calce alla notizia, altre immagini sono reperibili su Reddit . I numerosi filtri e i vari strumenti di editing permettono di ottenere scatti di alta qualità, consentendo di regolare numerosi aspetti per valorizzare le ambientazioni e i personaggi del gioco.

Text size comparison of a Lore entry in the Codex (0.0 on the left, 10.0 on the right). #GodofWar #accessibility #a11y #gamedev pic.twitter.com/FKGPZ4GyMr — Mark Friend (@markusfriend) 10 maggio 2018