God of War: gli sviluppatori parlano delle ambientazioni, sarà il più vasto della serie

Grazie ad un podcast pubblicato sul sito ufficiale di God of War , abbiamo scoperto tantissime nuove informazioni su ambientazioni, design e fonti d'ispirazione del nuovo titolo di

Per l'occasione, sono intervenuti il Lead Environment Concept Artist Luke Berliner e il Lead Environment Artist Nate Stephens. Tanto per cominciare, siamo venuti a sapere che il team al lavoro sulle ambientazioni è composto da ben 30-40 componenti. Inizialmente, l'idea era quella di adottare un design realistico e minimalistico al tempo stesso, ma è poi stata scartata. Il titolo risulterà sicuramente più realistico rispetto agli altri episodi della saga, ma non in maniera eccessiva.

In God of War saranno presenti tutti e nove i mondi della mitologia norrena, interconnessi tra loro grazie all'albero cosmico Yggdrasill. È stata posta una notevole cura su quest'aspetto, dal momento che ogni reame avrà look e caratteristiche uniche. Al fine di compiere il miglior lavoro possibile, i membri del team hanno visitato l'Islanda e la Scozia, studiandone persino l'ecologia. A questo giro hanno dovuto fronteggiare anche delle sfide extra durante il design dei livelli, poiché per la prima volta risulta assente la visuale fissa.

Il titolo includerà numerosi elementi mai visti prima e, soprattutto, sarà molto più vasto degli altri titoli della serie. Non a caso, è già stato svelato in passato che il suo completamento richiederà almeno 25-35 ore e che conterrà boss battle opzionali. Al momento lo studio è al lavoro per rifinire l'esperienza di gioco in vista del lancio ufficiale, che avverrà il 20 aprile 2018 in esclusiva su PlayStation 4.