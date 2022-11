God of War e God of War Ragnarok hanno esattamente lo stesso voto su Metacritic

Una curiosità su God of War Ragnarok: nel momento in cui scriviamo, il nuovo gioco di Santa Monica Studios può vantare su Metacritic esattamente lo stesso Metascore del suo predecessore. Entrambi i giochi hanno un voto di 94/100, frutto della media di centinaia di recensioni.

Nello specifico, God of War Ragnarok ha 124 recensioni tutte positive, nemmeno una negativa o "mixed" mentre God of War 2018 ha 118 recensioni anche in questo caso tutte positive, limitandosi alla sola versione PS4 mentre l'edizione PC ha un meta di 93 con 60 recensioni totali di cui una "mixed", nel caso di God of War Ragnarok non sono presenti i voti degli utenti per ovvi motivi, ma questo di fatto non ha alcuna influenza per quanto riguarda il Metascore della critica.

E' curioso notare come i due giochi abbiano ad oggi un voto assolutamente identico, a testimonianza di come Santa Monica Studios abbia voluto portare avanti l'eredità di God of War migliorando quanto di buono fatto con il precedente capitolo, ma senza stravolgere troppo una formula che ha dimostrato di funzionare molto bene.

God of War Ragnarok è il secondo miglior gioco del 2022 su Metacritic subito dietro a Elden Ring mentre è l'esclusiva PS5 con il voto più alto di sempre avendo superato Demon's Souls e The Last of Us Parte 1.