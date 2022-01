God of War, è guerra con Monster Hunter Rise su PC: la nuova Top 10 di Steam

Accolto dall'utenza PC con un notevole boom di giocatori per God of War su Steam, il porting dell'epopea norrena firmata da Santa Monica Studios ha ottenuto un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico.

Una circostanza che lo ha portato a debuttare alla prima posizione nella classifica settimanale dei giochi più venduti sullo store di casa Valve. La versione PC di God of War si conquista dunque la medaglia d'oro, soffiando il risultato ad un avversario notevolmente agguerrito: Monster Hunter: Rise. Tra le principali nuove uscite PC di gennaio 2022, il porting dell'hunting game di Capcom occupa infatti sia la seconda sia la terza posizione in classifica!



Di seguito, trovate l'intera Top 10 settimanale di Steam:

God of War (Santa Monica Studio - 14 Gennaio 2022); Monster Hunter: Rise (Capcom - 12 Gennaio 2022); Monster Hunter: Rise Deluxe Edition (Capcom - 12 Gennaio 2022); Ready or Not (VOID Interactive - 17 Dicembre 2021); Elden Ring - Preordine (FromSoftware - 24 Febbraio 2022); Valve Index VR Kit Package (Valve); Project Zomboid (The Indie Stone - 8 Novembre 2013); Dying Light 2: Stay Human - Preordine (Techland - 4 Febbraio 2022); It Takes Two (Hazelight - 26 Marzo 2021); Five Nights at Freddy's: Security Breach (Steel Wool Studios - 17 Dicembre 2021);

Non manca ovviamente all'appello nemmeno l'attesissimo, con il preordine del gioco FromSoftware che resiste in quinta posizione.si conferma anch'esso come una produzione molto attesa, conquistandosi l'ottava posizione.