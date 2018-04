God of War: guida alla posizione degli 11 Altari di Jötnar

Abbiamo già avuto modo di ribadire come God of War presenti ai giocatori un impressionante numero di luoghi e oggetti da trovare e collezionare. Tra questi vi sono i 51 Corvi di Odino, le 12 Mappe del Tesoro e gli 11 Altari di Jötnar. In questa guida, ci concentreremo proprio su quest’ultimi.

Sebbene infatti sia possibile incontrare molti degli altari con un’esplorazione non troppo impegnata, trovarli tutti e 11 non sarà un’imprea così semplice.



Foresta Stregata

Per trovare l’Altare di quest’area basterà seguire un breve percorso dopo il cancello da tenere aperto con l’ascia (si dovrà ghiacciare il meccanismo per tenere aperto il cancello). Imboccate il sentiero a sinistra dopo il cancello, raggiungete una catena e usatela per scalare la parete. Proseguite, salite le scale verso la struttura di pietra, abbattete la fragile struttura in legno e vi ritroverete di fronte all’Altare.



Passo Fluviale

Guardando il negozio di Brok, dirigetevi a sinistra e scendete oltre le due colonne di legno. Utilizzate la catena per calarvi fino al tunnel e percorrete quest’ultimo. All’uscita, imboccate il sentiero alla vostra destra e oltrepassate il ponte. Volgetevi a sinistra, salite sulla piattaforma e mantenete la destra: dopo breve vi troverete di fronte l’altare.



La Montagna

Oltrepassate la gigantesca porta di legno che conduce all’interno della Montagna e scendete. Proseguendo, vi ritroverete di fronte a una barriera rossa, abbattibile solo una volta che avrete ottenuto le frecce elettrificate di Atreus. L’Altare si trova al di là della barriera.



Veithurgard

Una volta raggiunta Veithurgard, dirigetevi fino al luogo in cui è imprigionato il drago. Da qui, imboccate il sentiero sulla sinistra (alla destra del drago, dunque) e proseguite su questa strada, fino all’area aperta. Mantenete la destra, salite le scale e continuate a mantenere la destra. Dopo un paio di salti, vi troverete di fronte a un immenso portone da aprire risolvendo un semplice enigma. Oltrepassato quest’ultimo, troverete l’altare.



Torre di Guardia (Tempio di Tyr)

Mentre vi dirigerete verso la Montagna, attraverserete il ponte che va dal Tempio di Tyr alla Torre di Guardia. Oltrepassate il portone al termine del ponte e troverete un’Altare sulla sinistra, oltre una barriera di legno.



Torre di Guardia (Spiaggia)

Dopo aver attraccato la barca nella spiaggia sulla sinistra (se si guarda la mappa) del ponte sopra nominato, dirigetevi verso la barriera di roccia scalabile, curandovi di abbassare le spine. Continuate a salire, finché non vi ritroverete di fronte a una corda: premete cerchio, scendetela e, una volta giunti a destinazione, vi troverete l’Altare sulla destra.



Alfheim

Proseguite fino all’ingresso del tempio e, poco prima della porta circolare azzurra, prendete le scale verso il basso. Al termine della scalinata, troverete l’Altare sulla destra, accanto al negozio di Sindri.



Tempio di Tyr

L’Altare di quest’area sarà accessibile soltanto oltre un certo punto nella storia principale, verso il termine della stessa. Esplorando, vi troverete di fronte a un ascensore: usatelo per discendere, e vi troverete di fronte l’Altare dell’area.



Corpo di Thamur

Dando le spalle al Passaggio Mistico, mantenete la sinistra e oltrepassate la porta. Troverete l’Altare dell’area poco più avanti. Tenete a mente che non potrete aprire la porta (l’ingresso di una Camera Nascosta) prima di aver ottenuto lo Scalpello Magico alla fine del Capitolo 7.



Konunsgard

Per accedere all’Altare in questione, dovrete accettare il favore “Lunga Vita al Re” da Brok o Sindri, accessibile unicamente dopo aver completato tutti i Favori precedentemente affidati dai nani. Una volta aperto il passaggio per Konunsgard, salite le scale e mantenete la destra, in modo da non mancare un’apertura che vi condurrà all’Altare.



Muspelheim

L’Altare dell’Area sarà accessibile soltanto una volta soddisfatti i requisiti per accedere a Muspelheim: aver trovato almeno quattro dei Forzieri Cifrati. Se avete esplorato almeno un po’ nel corso del gioco, dovreste già averne trovati a sufficienza. Una volta raggiunto il Regno, troverete l’Altare accanto al negozio di Brok.