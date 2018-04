God of War: guida alla posizione dei Codici di Muspelheim

Abbiamo già più volte accennato al fatto che God of War nasconda numerosi collezionabili. Tra questi, alcuni sono unicamente fini a loro stessi, come i 51 Corvi di Odino; altri danno la possibilità al giocatore di ottenere delle ingenti ricompense in-game, come le 12 Mappe del Tesoro.

I Codici fanno parte della seconda categoria. Trovando questi ultimi, infatti, Kratos (Atreus, più nello specifico) avrà modo di apprendere il modo per viaggiare verso i due Regni interamente opzionali del gioco: Muspelheim e e Niflheim. Anche dopo aver accordato il Bifrost tramite i dischi runici, infatti, non saremo immediatamente in grado di raggiungere tutti i Regni messi a disposizione dal gioco.

In questa guida, prenderemo in esame i forzieri (contenenti i Codici) che ci permetteranno di accedere a Muspelheim. Tenete a mente, comunque, che sebbene i forzieri siano sette in tutto, quelli che effettivamente conterranno dei Codici utili al vostro scopo saranno in realtà soltanto quattro: di conseguenza, vi elencheremo i forzieri a nostro avviso più semplici da raggiungere.



Verso la Montagna

Mentre vi state dirigendo verso la Montagna con la storia principale, percorrerete un ponte (che parte dal tempio di Tyr) e incontrerete una torre. Entratevi, girate a destra e usate la Leviathan per ghiacciare il braciere di gas velenoso (il "Bastone del disprezzo", come Kratos racconta li chiamasse la moglie). Dopodiché, scendete e ghiacciate un ulteriore braciere: troverete il forziere poco più avanti.



Scogliere del Corvo

Troverete le Scogliere del Corvo a sud-ovest del Tempio di Tyr. Dal luogo in cui giace il cadavere di un gigante, guardatevi intorno: dovreste scorgere un buco nella parete di roccia, coperto da delle assi di legno. Abbattete queste ultime, avvicinatevi alla parete e premete cerchio per far sì che Atreus salga ad esplorare. Poco dopo, il figlio di Kratos farà capolino dalla cima della barriera e vi lancerà una catena che potrete usare per scalare.



Caverne perdute

Trovare il forziere alle Caverne non sarà difficile: dal punto di attracco della barca a sud, dirigetevi a destra e scalate utilizzando la catena. Vedrete il forziere alla vostra sinistra.

Alfheim

Una volta raggiunta Alfheim, uscite dal tempio e attraversate il ponte: una volta raggiunta la fine di quest’ultimo, troverete il forziere alla vostra destra.



Il Passo Fluviale (Caverna)

Sebbene attraverserete l’area in questione nelle primissime ore di gioco, non potrete accedere al forziere prima della vostra visita ad Alfheim, quando Atreus otterrà le frecce elettriche. Dovrete trovare un attracco per la barca, nella parte inferiore della Caverna della Strega: lo riconoscerete per la presenza di un passaggio mistico e una barriera di radici e linfa d’albero. Abbattete quest’ultima e salite sull’ascensore. Dopo essere scesi dall’ascensore che conduce alla Caverna della Strega, troverete un’ulteriore barriera rossa composta di radici, abbattibile, appunto, tramite il nuovo potere di Atreus. Il forziere si troverà dietro tale barriera.