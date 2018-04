God of War: guida alla posizione di tutte le Mele di Idunn

Di tutti gli oggetti che è possibile recuperare in God of War, le Mele di Idunn sono forse tra i più utili: trovare tre di queste mele, infatti, farà sì che la salute massima di Kratos salga. In questa guida, vedremo come trovare tutte le mele di Idunn messe a disposizione dal gioco.

Tenete a mente, poi, che come nel caso dei 51 Corvi di Odino o delle 12 Mappe del tesoro, trovare tutte le 9 Mele di Idunn vi garantirà anche l’ottenimento di un trofeo: in questo caso, parliamo del trofeo d’argento Frutteto di Idunn. Prima di spiegarvi come raggiungere ciascuna Mela, è d’obbligo una premessa di base. Gli oggetti in questione, infatti, si trovano nei cosiddetti Forzieri delle Norne, speciali contenitori bloccati da tre rune. Ciascuno dei forzieri sarà apribile tramite una di tre tipologie; a seconda dei casi, si dovrà infatti trovare tre rune sparse nelle vicinanze del forziere e distruggerle, suonare delle campane nel giusto ordine o allineare dei simboli grazie all’ausilio del Leviatano.



Foresta Selvaggia

Nella parte nord della Foresta Selvaggia, poco dopo il primo combattimento del gioco, vi troverete in uno spazio con tre possibili uscite. Imboccate quello che si addentra in una piccola caverna: troverete un forziere da aprire rompendo tre rune. Queste sono a destra del forziere, dietro a uno dei bracieri alle vostre spalle e all’interno di un sarcofago di pietra.



Il Passo Fluviale

Dal negozio di Brok, scendete sulla piattaforma oltre le due colonne di legno. Scendete ulteriormente, tramite la catena, e addentratevi nel tunnel di roccia. Troverete la prima runa da distruggere poco più avanti, in alto sulla vostra sinistra. Proseguite oltre il cancello, girate a destra e oltrepassate il ponte. Verso la fine di quest’ultimo, giratevi a destra e scorgerete la seconda runa. Proseguendo, troverete il forziere di fronte a voi e l’ultima runa poco più a destra.



Il Passo Fluviale

Sempre nel Passo Fluviale potrete trovare un’ulteriore Mela di Idunn. Nella zona con le immense guglie di roccia (quelle che somigliano alle costole di un altrettanto immensa cassa toracica) dovreste scorgere tre campane: una da sola, su una roccia dietro una delle costole, e le altre due dal lato opposto, vicino al forziere dell’area. Colpite con il Leviatano la campana isolata, poi quelle nei pressi del forziere.



Torre di guardia

L’area in questione è ubicata nella parte sud del Lago dei Nove. Dall’attracco della Torre di guardia, salite sulla parete di roccia (curandovi di abbassare le spine colpendo il meccanismo rotante con il Leviatano). Dopo la vostra seconda ascesa, vi troverete su di una piattaforma in cui sarà possibile scorgere il forziere alla vostra destra. Dovrete di nuovo colpire tre campane in rapida successione: una si trova alla sinistra del forziere, sulla roccia in alto, l’altra alla sua destra e l’ultima ancora più a destra, dietro una cascata.



Caverne Perdute

Dal Passaggio Mistico, scalate la parete di fronte a voi e proseguite. Poco dopo, a seguito di un’ulteriore scalata e dopo essere scesi da una catena, vi troverete di fronte a tre campane assicurate a una colonna rotante. Il forziere è poco distante. Per aprirlo, dovrete colpire le campane in rapida successione, con l’aggiuntiva difficoltà della rotazione.



Alfheim

Per trovare il forziere di Alfheim, dovrete attraccare sulla zona a est del ponte di Tyr; la spiaggia è sul lato nord. Dalla spiaggia, proseguite dritti verso il cancello di ferro abbassato (potete alzarlo tramite un meccanismo poco prima di un lungo divario). Una volta oltrepassato quest’ultimo, tenete la sinistra e raggiungete la struttura elfica al cui centro vi è il forziere.



Di tutte le campane poste attorno al forziere, dovrete colpirne soltanto tre. Per spiegarci meglio, considerate la piattaforma su cui vi trovate come un orologio: le campane che dovrete colpire sono quella delle ore 11, quella delle ore 3 e quella delle ore 6. Se non fosse chiaro, proviamo a spiegarvelo in altro modo. Guardando il forziere dall’ingresso, prendete come riferimento la campana di fronte a voi (alle spalle del forziere): le campane da colpire saranno quella immediatamente a sinistra della campana di riferimento, quella a sinistra del forziere (la vostra destra) e quella che mostra il fronte alla campana di riferimento.



Alfheim

Sempre ad Alfheim potrete trovare un’ulteriore Mela di Idunn. La troverete dopo essere scesi con la piattaforma circolare: da qui, proseguendo e mantenendo la sinistra, arriverete fino al forziere. Per aprirlo, dovrete distruggere tre rune. Per farlo, girate la ruota posta sul lato opposto della stanza rispetto al forziere. Fatto ciò, bloccate le piattaforme di roccia con l’ascia e giratevi: dietro di voi starà la prima runa. Le altre due rune sono al “piano” inferiore: una volta girata correttamente la ruota, scendete e distruggetele entrambe.



Avamposto degli Elfi Chiari

L’area in questione si trova alla destra delle Caverne Perdute, nella parte nord del Lago. Tenete a mente che potrete accedervi solo quando l’acqua si sarà abbassata. Trovare il forziere non sarà difficile, ma aprirlo potrebbe provarsi leggermente più complesso.



In questo caso, dovrete distruggere tre rune. La prima è nei pressi del forziere: guardate alla sinistra di quest’ultimo e dovreste poterla scorgere tra le rocce che compongono l’altra piattaforma.

Per trovare la seconda, invece, dovrete allontanarvi appena. Guardando il forziere, dirigetevi alla vostra destra e mantenetela. Saltate oltre il divario e girate a sinistra; di fronte a voi, vedrete una grossa colonna: la runa si trova in una piccola apertura all’interno di essa.



Continuate dunque alla vostra sinistra, scendete utilizzando la catena e salite dalla parete poco più avanti. A questo punto, proseguite mantenendo la destra, oltre la lunga catena. Quando la strada si interrompe (in corrispondenza di un’ulteriore catena che vi porterebbe in basso e di una parete scalabile sulla sinistra), guardate di fronte a voi: dovreste scorgere la runa.



La Montagna

Superate le ante di legno che conducono dentro la Montagna e proseguite fino al ponte da abbassare. Il forziere si trova oltre il ponte, ma per aprirlo dovrete distruggere delle rune. Dall’inizio del ponte, alla sinistra, tra due colonne, vedrete la prima runa. Tornate leggermente indietro, utilizzate la ruota per alzare il ponte e tenetelo fermo col Leviatano. La seconda runa da distruggere si trova nella piattaforma in cima. Per l’ultima runa, dovrete oltrepassare il forziere e raggiungere la stanza con l’Altare. La runa si trova a destra di quest’ultimo, sulle rocce in alto.