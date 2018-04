God of War: guida alla posizione di tutti i 51 corvi di Odino

Il nuovo God of War non è affatto parsimonioso quando si tratta di collezionabili. La quantità di oggetti da trovare sparsi per i regni del nord ha dell’incredibile, fatto che certamente darà più di una gatta da pelare ai giocatori. Tra tutti i collezionabili, i Corvi di Odino si distinguono indubbiamente per mera forza del numero.

Sparsi per le varie mappe di God of War, infatti, avremo modo di trovare ben 51 volatili verdi, occhi e spie del padre degli dei del nord. Dato che abbattendoli tutti verremo ricompensati anche con un trofeo d’argento, completare il ritrovamento dei corvi sarà indispensabile in previsione dell’ottenimento del platino. In questa guida, cercheremo di fornirvi delle indicazioni basilari per il ritrovamento di ciascuno dei corvi: li divideremo per aree, così da rendervi più facile l’individuazione del corvo di vostro interesse.



Prima di iniziare, due ulteriori considerazioni

Nel corso della vostra ricerca dei Corvi di Odino, ricordate di fare affidamento all’udito. I corvi saranno tutt’altro che silenziosi, e il loro richiamo vi aiuterà a trovarli quando proprio non riuscite a scorgerli.

Ci teniamo infine a specificare che terminare la storia non vi precluderà il ritrovamento dei corvi. Potrete comodamente tornare indietro e recuperare tutti quelli che vi siete persi per strada.



Il passo fluviale

1. Il gioco vi condurrà agevolmente fino al vostro primo corvo: lo troverete appollaiato sopra delle rocce, poco prima del ponte dove incontrerete Brok per la prima volta.



2. Troverete il corvo sopra una sorta di enorme gabbia toracica (nello specifico, la seconda vertebra sulla destra), nell’area in cui avrete abbattuto il secondo troll.



3. All’interno del tunnel di roccia, subito prima del secondo troll. Lo troverete in cima a un mucchio di rocce, reso quasi invisibile dalla luce del sole.



4. Nel piccolo villaggio bruciato. Arrivando, vedrete il corvo sopra il tetto della prima casa alla vostra destra.



5. Nella foresta della strega, di fianco alla capanna, sulla stessa piattaforma del forziere. Troverete il corvo sopra una delle rocce.



6. Il sesto e ultimo corvo del passo fluviale non sarà accessibile da subito: lo troverete infatti all’interno della camera nascosta di Odino, accessibile solo dal capitolo 8 in poi. Dentro la camera, troverete il corvo appollaiato su una piccola colonna lungo il muro.



Le Colline

1. All’interno della camera nascosta di Odino. Poco prima dell’entrate dell’arena, giratevi e vedrete il corvo.



2. In cima alla funivia (quella che conduce dalle colline alla base della montagna), troverete un corvo appollaiato su una delle rocce che costeggiano la fine della funivia stessa.



La Montagna

1. Troverete il primo corvo dopo un breve percorso da imboccare a destra della statua cornuta. Seguite il tunnel, passate sopra al ponte e giratevi: vedrete il corvo nascosto tra alcune assi di legno, sotto al ponte stesso.



2. Troverete il secondo corvo nell’area a sinistra di quella centrale, in fondo alla montagna. Quando arriverete allo scorcio con delle gru, potrete scorgere il corvo volare in circolo a una certa altezza da terra. Colpirlo non sarà semplice, ma non demordete.



3. Attraversate il ponte subito dopo il carro da miniera: troverete il corvo chiaramente visibile alla vostra sinistra.



4. Il quarto e ultimo corvo è nascosto nella Camera di Odino. Lo troverete sul muro sinistro dell’arena in cui affronterete la valchiria.



Sponde dei nove

1. Quanto all’area generale, potrete trovare un unico corvo. Ulteriori volatili saranno rintracciabili in posti più specifici. Salite in cima alla torre di Niflheim e sporgetevi sulla destra: vedrete il corvo appollaiato sulla prua mezza affondata di una nave.



Torre di guardia

1. Dall’attracco, salite fino in cima: vedrete il corvo volare piuttosto in alto.



Scogliere del Corvo

1. Troverete l’unico corvo delle scogliere dopo aver superato il cadavere del gigante e aver scalato la catena dorata. Guardando verso il lago dei nove (oltre il forziere), dovreste scorgere il corvo appollaiato su delle rocce.



Miniere di Volunder

1. Dall’attracco delle miniere, dirigetevi alla piattaforma con il Passaggio Mistico. Alzando gli occhi, dovreste vedere il corvo volare in circolo.



Il Nascondiglio di Buri

1. Sebbene il corvo faccia effettivamente capo al Nascondiglio di Buri, è decisamente più comodo raggiungerlo dalle cascate di Pietra. Dalla cima delle cascate, date le spalle alla grossa ruota e oltrepassate il cancello. Vedrete il corvo volare nello spazio aperto verso il lago.



Le Cascate di Pietra

1. Dal Passaggio mistico delle cascate di Pietra, oltrepassate il ponte di legno e date le spalle alla ruota di legno: dovreste vedere il corvo di Odino in alto, sulle rocce che costeggiano la cascata.



Veithurgard

1. Nel luogo in cui troverete il drago, noterete delle sospettose assi di legno su una delle pareti di roccia. Abbattete le assi di sinistra e scoprirete il nascondiglio del corvo.



2. A sinistra del cancello gigante, troverete un corvo nascosto tra le macerie.



3. Troverete l’ultimo corvo sopra all’isola con la statua. Se alzate gli occhi al cielo, noterete che il corvo sta volando attorno alla statua stessa.



Consiglio delle Valchirie

1. L’unico corvo dell’area sarà rintracciabile all’ingresso del Consiglio. Potrete scorgerlo in cima alla prua di una delle due navi di legno giganti.



Corpo di Thamur

1. Stando di fronte al Passaggio Mistico del luogo e guardando in alto, noterete un corvo appollaiato sopra i resti delle mura di un edificio.



2. All’interno dell’arena della Camera Nascosta, troverete un corvo nascosto tra gli alberi. Guardate in alto, verso la fine dei rami che si estendono verso il centro dell’arena, e dovreste trovarlo.



Fortezza di Northri

1. Scendete all’attracco vicino al negozio di Sindri e giratevi: vedrete il corvo di fronte a voi.



2. Proseguite fino a una zona con un’immensa nave e un cancello. Troverete il corvo appollaiato tra le sbarre del cancello stesso.



Konunsgard

1. Superate il negozio di Sindri e dirigetevi lungo il sentiero sulla sinistra: poco dopo, raggiungerete un forziere. Stando di fronte al forziere, dovreste essere in grado di vedere il corvo appollaiato sulle rocce poco più avanti.



2. Dopo aver oltrepassato la porta sigillata in fondo all’area, proseguite fino al cancello. Alzate quest’ultimo, abbassate il ponte e guardate alla vostra destra: troverete il corvo appoggiato su una roccia.



3. Se volete abbattere il terzo corvo, dovrete prima liberare il drago di quest’area: distruggete dunque i tre sigilli e, una volta portato a termine il compito, vedrete il corvo dove prima riposava il drago.



4. Dall’oggetto che teneva prigioniero il drago, imboccate il sentiero sulla destra. Una volta raggiunta la fine del sentiero, voltatevi verso le rocce alla vostra sinistra: troverete il corvo sulla cima di quest’ultime, mimetizzato nella foschia.



5. Una volta entrati nella fortezza di Konunsgard, dirigetevi a destra. Una volta raggiunto l’Altare, andate a sinistra e, dopo aver raggiunto il forziere rosso, alzate lo sguardo: troverete il corvo tra le foglie.



Caverne perdute

1. Scalate la torre accessibile dall’attracco, quella che ospita il Passaggio Mistico della zona. Una volta arrivati in cima, giratevi di 180 gradi: troverete il corvo alla vostra sinistra, verso il basso.



2. Troverete il secondo corvo in cima alla colonna di pietra che “ospita” il puzzle delle Norne.



Deposito di Fafnir

1. Subito dopo il Passaggio Mistico della zona, vi ritroverete in un’area in cui è possibile scorgere il cielo. Alzate lo sguardo, e dovreste individuare il corvo.



2. Poco prima della grande area verde, potrete trovare un corvo appollaiato sul ramo di un albero che si affaccia su un piccolo stagno.



3. Troverete un altro corvo appollaiato sopra l’ingresso del deposito stesso.



4. Dalla piattaforma circolare all’interno del deposito, alzate lo sguardo: troverete un corvo che vola in circolo sopra di voi.



5. Tornando verso la barca, noterete un corvo appollaiato su una gru non troppo lontana dal vostro mezzo di trasporto.



Miniere di Landsuther

1. Dopo aver oltrepassato lo stretto passaggio all’ingresso delle miniere e aver scalato il muro, troverete un corvo ad attendervi qualche metro più avanti, appollaiato su una struttura di legno.



2. Dal fiume sotterraneo, imboccate il tunnel e girate a sinistra. Raggiungete l’area con i moli e guardate in alto, verso destra: dovreste vedere il corvo appollaiato sulle rocce.



Isola della Morte

1. Cercate il forziere rosso sulla riva ovest dell’isola, dategli le spalle e dirigetevi nel passaggio di fronte a voi: troverete il corvo nello spazio tra due rocce.



Baia di Ferro

1. Troverete l’unico corvo della Baia svolazzare nei pressi del grande scoglio a fianco delle isole. Per raggiungerlo, basterà scalare due piattaforme e imboccare il sentiero sulla destra.



Foresta stregata

1. Una volta ottenuto lo scalpello al termine del capitolo 7, tornate nella foresta e accedete alla Camera Nascosta. Troverete il corvo che svolazza attorno al grande albero.



Alfheim

1. Appena attraccherete sulla spiaggia, giratevi verso sinistra: troverete un corvo appollaiato sulla statua di marmo.



2. Troverete il secondo corvo all’interno della Camera Nascosta, sulla parete sinistra dell’arena della valchiria.



Helheim

1. Appena entrati, scalate la piattaforma centrale e andate a destra. Abbattete la barriera dietro la quale sono nascosti due forzieri e colpite il corvo appollaiato sopra al forziere rosso.



2. Dalla stessa area centrale, dirigetevi alla seconda piattaforma e imboccate la strada a sinistra. Una volta abbattuta la porta, troverete il corvo dinnanzi a voi.



3. Anche nella Camera Nascosta di Helheim avrete modo di trovare un corvo. Contrariamente agli altri, tuttavia, questo corvo non si troverà nell’arena centrale. Dovrete infatti dirigervi al livello superiore, dove troverete il corvo appollaiato sopra una volta che si affaccia sull’arena stessa.



4. Una volta raggiunta l’area inferiore di Helheim (dove troverete le statue luminose), raggiungete il cerchio più basso e scalate il muro in cima al quale vi attendono due statue. Di fronte a voi, troverete un tunnel. Se vi girate verso sinistra, tuttavia, avrete anche modo di scorgere un corvo.



5. Un altro corvo è facilmente raggiungibile dalla medesima area del corvo precedente. Anziché salire, sporgetevi verso l’abisso: troverete un corvo che svolazza in cerchio.



6. Troverete l’ultimo corvo lungo l’imponente ponte verso il negozio di Brok. Una volta raggiunta la grande struttura dorata, guardate in alto, verso l’anello: troverete il corvo sulla parete interna di quest’ultimo.