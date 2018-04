God of War Guida: come trovare e risolvere le 12 Mappe del tesoro

Dopo aver trattato dei 51 Corvi di Odino, è ora giunto il momento di affrontare un’altra serie di collezionabili in God of War: le 12 Mappe del Tesoro. Queste ultime, quando completate, garantiscono al giocatore risorse davvero importanti, fatto che rende se non altro consigliabile il loro iniziale ritrovamento e la eventuale risoluzione.

Sebbene le aree di God of War si articolino in diversi regni, tutte le mappe del tesoro sono rintracciabili nelle lande di Midgard, attorno al Lago dei Nove. Stesso dicasi per le soluzioni delle mappe stesse.



Il Regno del Cacciatore

La mappa del tesoro in questione è nascosta sulla spiaggia della Torre di Guardia, un’isola nella parte sud-est del Lago dei Nove. La soluzione dell’indovinello vi condurrà invece a Veithugard. Dirigetevi verso l’immenso portone apribile risolvendo l’enigma dei meccanismi runici rotanti (quelle da colpire con l’ascia). Una volta raggiunto il portone, anziché oltrepassarlo, dirigetevi a sinistra: troverete il vostro premio lungo la strada.



La Chiave del Capitano

La mappa del tesoro in questione è nascosta accanto all’attracco delle Cascate di Pietra, nella parte est del Lago dei Nove. Per trovare il vostro premio, raggiungete l’Isola della Morte: troverete il vostro premio ad attendervi in cima all’isola, all’interno di un relitto.



Morto e Gonfio

La mappa del tesoro in questione è nascosta nelle miniere di Volunder, accessibili dalle Scogliere del Corvo. Raggiungete la prima camera ampia, alzate il cancello di legno e seguite il sentiero sulla destra: dopo essere scesi da una catena, troverete la mappa di fianco a un forziere rosso. Troverete il tesoro accanto al cadavere del gigante sulle Scogliere del Corvo.



Non Battere Ciglio

La mappa del tesoro in questione è nascosta nel deposito di Fafnir. Una volta raggiunto il deposito, dirigetevi verso il cavaliere morto al centro della piattaforma circolare per trovare la mappa. Quanto alla soluzione, troverete il tesoro direttamente sotto l’immenso volto di pietra nella montagna da cui fuoriesce nebbia oscura. Tenete a mente che per raggiungere tale tesoro avrete bisogno della Luce di Alfheim.



Isola della creazione

La mappa del tesoro in questione è nascosta nella Baia di Ferro, nella parte ovest del Lago dei Nove. Basterà proseguire sulla spiaggia verso sinistra e dovreste trovarla in una piccola rientranza nella roccia. Quanto alla soluzione, troverete il tesoro nel Nascondiglio di Buri, nella parte est del Lago. Dovrete attraccare dalla parte est dell’isola. Da lì, troverete il tesoro sulle rocce alla vostra destra.



L’Omaggio della Tartaruga

La mappa del tesoro in questione è nascosta nella Grotta della Strega, e non è (contrariamente al resto delle mappe) troppo lontana dal tesoro di riferimento. Il tesoro si troverà infatti vicino alla tartaruga, alla destra della testa di quest’ultima (se la si guarda da di fronte).



In ginocchio davanti a Thor

La mappa del tesoro in questione è nascosta nelle Miniere di Landsuther, nella parte sud-ovest del Lago dei Nove. Dovrete scendere fino al livello inferiore, trovare un ascensore di legno e raggiungere una piccola stanza con un forziere; lì troverete la mappa. Quanto al tesoro, questo si troverà alla base della statua di Thor, vicino al piede destro di quest’ultima.



Qui non cercheranno mai

Dentro alla Montagna, in cima alla funivia, vedrete una serie di cristalli rossi esplosivi. Troverete la mappa poco più avanti. Quanto al tesoro, questo si trova nel Consiglio delle Valchirie, a nord delle Sponde dei Nove. Dopo essere saliti fino alla piattaforma del Consiglio, avanzate mantenendo di fronte il volto scolpito sulla montagna dal quale fuoriescono cascate; troverete il tesoro nei pressi del trono.



Isola della Luce

La mappa del tesoro in questione è nascosta nelle Cascate di Pietra. Uscendo dal Passaggio Mistico delle cascate, dirigetevi a destra: troverete la mappa sulla spiaggia, vicino alla barca di Kratos e Atreus. Quanto al tesoro, questo si trova nell’Avamposto degli Elfi Chiari, nella parte nord del Lago dei Nove. Raggiungete la cima, scendete giù da due piattaforme e troverete il tesoro.



Rematori di Njord

La mappa del tesoro in questione è nascosta nella Fortezza di Northri, a nord del Lago dei Nove. Raggiungete l’apertura nella grande nave: troverete la mappa accanto al cadavere di un soldato. Quanto al tesoro, questo si trova alle Cascate di Pietra. Raggiungete il negozio di Sindri, girate a destra, salite e troverete il tsoro di fronte a voi, accanto a una delle enormi statue di rematori.



La Provvigione

La mappa del tesoro in questione è nascosta nelle Caverne Perdute, nella cava raggiungibile dalla spiaggia. Proseguite nella caverna e troverete la mappa accanto a un forziere di legno. Quanto al tesoro, questo si trova nella Fortezza di Northri, a nord del Lago dei Nove; nello specifico, su una delle torri di legno vicino agli attracchi.



Lo Storico

La mappa del tesoro in questione è nascosta nelle Rovine degli Antichi, nella parte nord del Lago dei Nove. La troverete nell’ampia arena. Quanto al tesoro, questo si trova nel Deposito di Fafnir, al termine del sentiero in cui è possibile scorgere due enormi teste di montone in legno. Il tesoro si trova accanto alla testa di sinistra.