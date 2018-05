God of War Guida: dove trovare i sei Artefatti Elfici ad Alfheim

Dopo avervi mostrato come trovare i 51 Corvi di Odino, gli 11 Altari di Jötnar e le 12 Mappe del Tesoro, vogliamo addentrarci in un’ulteriore branca degli innumerevoli collezionabili di God of War: quella degli artefatti. In questa guida, ci concentreremo in particolare sui sei Artefatti eEfici, rintracciabili nelle esotiche terre di Alfheim.

Primo Artefatto elfico

Dall’attracco della nave a ovest del Lago, dirigetevi a destra e percorrete il sentiero di pietra. Troverete il primo Artefatto elfico sul cadavere di un elfo.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano gli Artefatti elfici che vi mancano, sappiate che l’Artefatto appena descritto è quello in alto a sinistra nella prima pagina degli artefatti “Bottino di Guerra”.



Secondo Artefatto elfico

L’artefatto in questione è forse il più semplice da mancare. Dirigetevi sulla costa ad est del Lago e seguite la costa verso destra. Dovrete risolvere alcuni enigmi ambientali con delle porte e delle escrescenze rosse. Troverete l’artefatto al termine del giro, sulla sporgenza che vi riporterebbe sulla spiaggia dalla quale avete cominciato.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano gli Artefatti elfici che vi mancano, sappiate che l’Artefatto appena descritto è quello a destra (il secondo dall’alto) nella prima pagina degli artefatti “Bottino di Guerra”.



Terzo Artefatto elfico

I restanti Artefatti si trovano all’interno del Tempio. Il terzo, in particolare, sarà raggiungibile a seguito di una battaglia della storia principale – quella con l’Antico. A partire dall’arena del combattimento in questione, dirigetevi a sinistra e attraversate il ponte di luce: troverete il terzo Artefatto elfico oltre quest’ultimo.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano gli Artefatti elfici che vi mancano, sappiate che l’Artefatto appena descritto è quello a destra (il secondo dall’alto) nella seconda pagina degli artefatti “Bottino di Guerra”.



Quarto Artefatto elfico

Una volta raggiunti i cancelli del Tempio, utilizzate l’ascensore azzurro per scendere. Vi troverete in una stanza buia con numerose porte; in una di queste, troverete una zolla d’erba circolare su cui giace un cadavere: quest’ultimo custodisce l’artefatto.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano gli Artefatti elfici che vi mancano, sappiate che l’Artefatto appena descritto è quello in alto nella seconda pagina degli artefatti “Bottino di Guerra”.



Quinto Artefatto elfico

Progredendo all’interno del Tempio, vi troverete in un’ampia sala in cui il soffitto comincerà a chiudersi. Proseguite nella sala verso sinistra, sparate al cristallo per far apparire il ponte e raggiungete la stanza con le porte luminose, quelle dietro le quali si nascondono dei nemici (lo scontro si attiva facendo cadere il cristallo appeso al soffitto). In una delle suddette stanza, troverete un cadavere con uno degli Artefatti.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano gli Artefatti elfici che vi mancano, sappiate che l’Artefatto appena descritto è quello in basso nella prima pagina degli artefatti “Bottino di Guerra”.



Sesto Artefatto elfico

Sempre nell’area inferiore del Tempio, girate la grossa ruota di legno per abbassare la piattaforma e colpite il bersaglio rotondo per tenerla ferma. Scendete, dirigetevi a sinistra e raggiungete la stanza con l’altra ruota di legno al centro. L’ultimo artefatto si trova nella stanza dietro la ruota.

Se state consultando questa guida insicuri di quali siano gli Artefatti elfici che vi mancano, sappiate che l’Artefatto appena descritto è quello in basso a sinistra nella seconda pagina degli artefatti “Bottino di Guerra”.