God of War guida e trucchi: come utilizzare il viaggio rapido

L'ultimo God of War è un prodotto un po' diverso rispetto agli illustri predecessori ambientati in Grecia: pur mantenendo l'impostazione da Action/Adventure, la prima avventura norrena di Kratos offre ambientazioni decisamente più ampie, con anche un piccolo assaggio di open world e libera esplorazione in cerca di segreti ed attività secondarie.

Ne consegue quindi che fare avanti e indietro tra gli scenari potrebbe risultare molto lungo ed impegnativo, tuttavia in aiuto dei giocatori PC interviene il viaggio rapido, che consente di ritornare velocemente in luoghi già esplorati in precedenza risparmiando così tempo ed energie preziose. Il fast travel di God of War è incentrato su dei portali mistici di colore blu: il primo di questi ci verrà messo a disposizione dal fabbro Brok, con il giocatore che potrà sbloccarne sempre di più proseguendo nel gioco ed esplorando nuove zone del mondo di gioco immaginato da Santa Monica Studios.

Una volta attivati portali a sufficienza, basta semplicemente entrare in uno di essi ed attraversarlo (tramite una realtà alternativa) per raggiungere la meta designata nel giro di pochissimo tempo. In questo modo sarà possibile raggiungere velocemente ogni area già visitata, utile soprattutto per completare le attività secondarie lasciate in sospeso precedentemente.

Per ulteriori approfondimenti sul gioco, non perdetevi il video confronto PC Ultra e PS5 di God of War che mette in risalto tutte le caratteristiche tecniche della nuova versione disponibile dal 14 gennaio 2022. La nostra recensione di God of War per PC, infine, evidenzia il grande lavoro di conversione svolto da Jetpack Interactive per conto di Sony.