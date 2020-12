Da God of War a Horizon Forbidden West: i giochi esclusivi PS4/PS5 più attesi del 2021

All'alba della nuova generazione videoludica, si riaccendono le speranze e le aspettative dei fan dei grandi giochi targati Sony. Con l'arrivo del nuovo anno, la lineup di PlayStation 5 (ma anche quella di PS4) andrà ad arricchirsi con alcuni dei giochi più attesi del 2021.

Se già al lancio presentava esclusive di peso come quelle di Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls, PlayStation 5 amplierà la sua offerta durante il prossimo anno con la pubblicazione di nuovi titoli pronti a sorprendere i possessori della console next-gen.

Tra le produzioni più attese, impossibile non citare God of War: Ragnarok (nome non ufficiale), seguito dell'action-adventure di Sony Santa Monica di cui sappiamo ben poco al momento ma che rimane previsto al lancio nel 2021. Sempre durante il prossimo anno, dovrebbe giungere sugli scaffali Horizon: Forbidden West, seconda avventura di Aloy che porta sulle spalle l'arduo compito di superare quanto di buono fatto con il capitolo originale della serie di Guerrilla Games. L'action-GDR, lo ricordiamo, uscirà in versione cross-gen sia su PS4 che PS5.

Gran Turismo 7, Final Fantasy XVI, Returnal, e Ratchet & Clank: Rift Apart sono soltanto alcuni dei titoli attesi esclusivamente sulle piattaforme Sony e che, seppur non dovessero essere tutti pubblicati nel 2021, continueranno a giocare un ruolo chiave nella comunicazione del colosso nipponico nei prossimi mesi. Per un approfondimento su ognuno dei giochi citati vi rimandiamo al nostro video speciale che trovate in cima all'articolo. Qual è il vostro gioco Sony più atteso del 2021?