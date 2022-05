God of War, Horizon e Spider-Man sono un successone per Sony

Abbiamo analizzato i dati di vendita di The Last of Us Parte 2 ma in questo caso vogliamo soffermarci sul successo di tre IP targate PlayStation Studios: Marvel's Spider-Man, Horizon Zero Dawn e God of War.

Spulciando il più recente report finanziario di PlayStation scopriamo che i tre titoli citati sono una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Horizon Zero Dawn ha venduto 20 milioni di copie al 21 novembre 2021, dato che include sia le copie fisiche su PS4 che i download digitali su PlayStation Store e PC.

God of War ha piazzato 19.5 milioni di copie al 21 agosto 2021, ovvero senza i dati della versione PC che ha debuttato a gennaio 2022 vendendo oltre un milione di copie. Anche i giochi di Spider-Man viaggiano su cifre molto alte: Marvel's Spider-Man ha raggiunto quota 13.2 milioni di copie al 28 luglio 2019 mentre Marvel's Spider-Man Miles Morales ha superato 6.5 milioni al 18 luglio 2021 su PS4 e PS5.

Analizzando questi dati si capisce come ci troviamo di fronte a tre veri e propri blockbuster assoluti per le console PlayStation, veri e propri titoli capaci di vendere decine di milioni di copie e conquistare un pubblico estremamente vasto in ogni parte del mondo.