God of War, Horizon, The Last of Us: le migliori esclusive PS4 e PS5 in sconto a 9.98 euro

Con i Days of Play di fine maggio tornano anche le offerte sui giochi della collana economica PlayStation Hits, in particolare su Amazon trovate una selezione di giochi classici per PS4 e PS5 al prezzo di 9,98 euro l'uno, fino al prossimo 8 giugno e in ogni caso sino ad esaurimento scorte.

Tra i giochi in promozione a 9.98 euro troviamo The Last of Us Remastered (include il DLC Left Behind sul passato di Ellie), Gran Turismo Sport, God of War e God of War III Remastered, LittleBigPlanet 3, Ratchet & Clank e Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Sconti PlayStation Hits

Ottimi affari per espandere la propria ludoteca PlayStation con i classici di casa Sony, giochi che hanno riscosso un notevole successo su PS4 e che vengono riproposti in versione economica, ora a prezzo ancora più basso. Particolarmente conveniente è la Complete Edition di Horizon Zero Dawn che include oltre al gioco anche il DLC The Frozen Wilds. Anche God of War è un acquisto obbligato a questo prezzo, in vista dell'arrivo del sequel, God of War Ragnarok, previsto entro la fine del 2022 su PS4 e PS5.