God of War e Horizon: vendite da record, quasi un miliardo di dollari d'incassi

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato dell'incredibile successo in termini di copie vendute per Horizon Zero Dawn e l'ultimo God of War. Grazie ai dati emersi in rete nelle ultime ore, possiamo scoprire anche gli incassi da urlo delle due esclusive PlayStation 4.

L'ultima comparsa di Kratos sulla console Sony ha permesso nel solo 2019 al colosso giapponese di incassare più di 500 milioni di dollari. Horizon, invece, ha superato i 400 milioni di dollari d'incassi per Sony. Si tratta quindi in entrambi i casi di un grande successo non solo per quello che riguarda il numero di copie vendute ma anche per i guadagni. In ogni caso non si tratta delle esclusive PlayStation più vendute di sempre e, al momento, a vantare questo titolo sono due diversi prodotti targati Naughty Dog: Uncharted 4 Fine di un Ladro e il primo The Last of Us. Entrambi i titoli citati hanno infatti superato il miliardo di dollari d'incassi. Quando invece si parla di nuove IP di successo a trionfare è Ghost of Tsushima, il quale è stato eletto come nuova proprietà intellettuale Sony ad aver venduto più velocemente.

Sapevate che Santa Monica Studio punta al GOTY 2021 con il nuovo God of War Ragnarok? Vi ricordiamo inoltre che ai PlayStation Awards è stato proprio God of War 2 ad essere stato eletto come gioco più atteso del prossimo anno.