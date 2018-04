God of War: l'Immersive Mode consentirà di disattivare gli elementi dell'HUD non necessari

God of War promette di settare nuovi standard grafici su PlayStation 4. Un'opera del genere merita senza dubbio di essere apprezzata senza elementi di disturbo a schermo. Fortunatamente, ciò potrà essere fatto grazie a quella che Santa Monica Studio ha chiamato Immersive Mode.

Grazie a questa modalità, attivabile a piacimento dal menu di pausa, i giocatori potranno disabilitare in un colpo solo tutti gli indicatori non necessari normalmente presenti a schermo, in modo da immergersi maggiormente nelle fredde ambientazioni nordiche. In aggiunta a ciò, sarà anche possibile intervenire sui singoli elementi (l'energia dei nemici, gli indicatori di direzione, ecc): oltre alle classiche opzioni on/off, ce n'è anche una che consente di farli apparire, solo per qualche istante, toccando il touch pad.

Cosa ve ne pare di questa Immersive Mode? La utilizzerete fin da subito, oppure la utilizzerete successivamente, ad esempio durante il secondo walkthrough? Vi ricordiamo che God of War verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 20 aprile. Quella di domani 12 aprile, tuttavia, sarà una giornata altrettanto importante per tutti i fan dello spartano: alle ore 9:00 pubblicheremo la recensione completa del gioco di Santa Monica Studio, mentre alle ore 16:00 Francesco e Alessandro risponderanno a tutte le vostre curiosità in un Q&A interamente dedicato a God of War. Non mancate!