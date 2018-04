God of War includerà modalità aggiuntive, ma dice addio ai celebri mini-giochi della serie

si avvicina sempre più al suo debutto, fissato per il 20 aprile 2018 in esclusiva su PlayStation 4. Tramite il proprio profilo Twitter, Cory Barlog, ha rivelato nelle ultime ore nuovi dettagli sul prosieguo delle avventure di Kratos, questa volta ambientate nella mitologia norrenna.

Come potete leggere dai tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, God of War includerà al suo interno delle modalità di gioco aggiuntive, oltre alla ovvia campagna principale. Purtroppo, il game director non si è sbottonato più di tanto al riguardo, non lasciando intuire di cosa possa trattarsi nello specifico. Tra le altre informazioni, apprendiamo che un singolo utente sarà in grado di salvare la propria partita in più slot di salvataggio.

Ciò che invece mancherà in questo nuovo God of War sono i celebri mini-giochi erotici che caratterizzavano gli altri episodi della saga, e che si presentavano come dei diversivi che spesso hanno anche scatenato l'ilarità dei giocatori.

God of War sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal 20 aprile 2018. Gli utenti di Everyeye.it hanno l'occasione di provare il gioco di Santa Monica in anteprima partecipando ad un concorso speciale. Vi ricordiamo che la nostra recensione sarà online il 12 aprile alle ore 09:00.