God of War incontra Dragon Ball: Kratos e Atreus nel mondo dei Saiyan grazie a una fan art

La fantasia della community videoludica è costantemente all'opera, pronta ad ispirare la creazione dei più disparati omaggi ai propri personaggi ed universi preferiti.

Non di rado, utenti particolarmente abili si divertono ad immaginare i possibili esiti di innumerevoli crossover. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo segnalato la creazione di un cosplay dedicato a The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, che ha dato vita ad una spettacolare versione futuristica del buon Geralt di Rivia. Questa volta, ad essere protagonisti di un omaggio della community sono Kratos ed Atreus.

L'utente attivo su Reddit come "Akatsuya" si è infatti divertito ad immaginare un crossover tra gli universi dell'ultimo God of War e di Dragon Ball. I due protagonisti dell'acclamata produzione targata Santa Monica abbandonano temporaneamente la mitologia nordica per prendere posto nel mondo nato dalle matite di Akira Toriyama: ovviamente, il buon Kratos è circondato da un'aura potentissima! Potete ammirare la fan art direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare del risultato, vi piace?



Non è la prima volta che i frequentatori di Reddit reinterpretano il mondo di God of War, fondendolo a quello di Dragon Ball. Recentemente, ad esempio, un giocatore ha realizzato un'illustrazione in cui ha trasformato il Maestro Muten e Goku in Kratos ed Atreus.