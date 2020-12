God of War incontra Fortnite, la skin di Kratos in arrivo sul battle royale

A quanto pare Fortnite si prepara ad ospitare una delle figure più iconiche del mondo videoludico targato Sony e dell'intera industria in generale. Stiamo parlando di Kratos, il protagonista di God of War che presto potrebbe arrivare nel famoso battle royale.

Con la Stagione 5 che sta entrando a pieno regime, Epic Games sta preparando le nuove skin che verranno lanciate nel prossimo futuro. Dopo quella dedicata a The Mandalorian sembra che la prossima possa essere legata alla galassia PlayStation: il colosso nipponico ha infatti pubblicato un teaser audio che preannuncia l'arrivo di un "personaggio che ha ucciso gli dei", lasciando poco spazio ai dubbi. Anche se il breve messaggio sonoro non aveva lasciato trapelare altro, alcuni utenti su PS4 e PS5 sembrano aver notato sulla propria dashboard un banner che promuove l'imminente arrivo di Kratos su Fortnite. A quanto pare quindi la speranza dei giocatori di vedere l'iconico personaggio alle prese con il classico battle royale verrà presto realizzata.

Al momento non è chiaro se la skin di Kratos per Fortnite sarà un'esclusiva per le console targate Sony anche se sembra improbabile che possa arrivare anche su Xbox e Nintendo Switch. Non rimane che attendere l'annuncio definito.