God of War incontra GTA San Andreas: CJ rimpiazza Kratos grazie a una mod

Il debutto di God of War su PC, con una conversione realizzata a regola d'arte (leggete la nostra recensione di God of War per PC per scoprire tutti i dettagli), ha scatenato non solo l'entusiasmo dei fan, ma anche la fantasia dei modder che si sono subito messi al lavoro sul kolossal di Santa Monica Studio.

Oltre a poter giocare impersonando un Kratos senza barba e sopracciglia grazie a una mod di God of War PC, il modder Omega Fantasy si è spinto ancora più in là dando vita ad un crossover assolutamente improbabile e, proprio per questo, spettacolare. Al posto dell'iconico protagonista della serie, infatti, con la sua mod è possibile affrontare le insidie dell'avventura norrena nei panni di Carl "CJ" Johnson, protagonista del mai dimenticato Grand Theft Auto: San Andreas.

CJ è riprodotto nella sua versione muscolosa in modo da essere quanto più vicino possibile al fisico di Kratos. Il modello poligonale è ripreso direttamente dal titolo Rockstar Games e rimasto graficamente fedele alla sua controparte originale, ma la sua implementazione è riuscita in maniera impeccabile e con tanto di animazioni facciali coerenti con il parlato del protagonista. E come se non bastasse, il modder ha implementato anche alcune clip audio riprese direttamente da San Andreas per rendere il tutto ancora più memorabile. Ciliegina sulla torta, nel video allegato Atreus viene invece sostituito da Barney, il dinosauro viola protagonista dell'omonima serie tv, rendendo il tutto ancora più esilarante.

La mod è disponibile al momento solo attraverso la pagina Patreon di Omega Fantasy, ma potrebbe presto arrivare anche su altre piattaforme. Vi piace?