God of War incontra The Last of Us: le avventure norrene di Joel ed Ellie tramite mod

Da quando God of War è uscito su PC lo scorso gennaio, i modder si sono letteralmente scatenati sull'amata opera di Santa Monica Studios. Dopo aver visto i Simpson invadere God of War, arriva adesso un'altra spettacolare mod che dà vita ad un cross-over che farà la gioia dei fan PlayStation.

Grazie agli sforzi dell'utente Speclizer, infatti, gli universi di God of War e The Last of Us si sono combinati tra loro dando, con Joel ed Ellie che hanno preso il posto di Kratos ed Atreus dandosi così all'avventura attraverso i Nove Regni. Il lavoro svolto in questa creazione è davvero encomiabile, considerato che l'autore è riuscito anche ad implementare in maniera efficace e coerente i dialoghi ripresi dal primo gioco della serie Naughty Dog per dare ancora più profondità alla mod.

Il video del crossover parte subito con il botto, e vede Joel confrontarsi con David (che prende il posto dello Sconosciuto) in un'epica battaglia senza esclusione di colpi. La seconda parte del filmato, invece, ci offre alcune interazioni tra i due amati protagonisti di The Last of Us, impegnati in una battuta di caccia. Anche in questo caso non mancheranno ardui scontri con le creature che popolano l'ambiente circostante, nel frattempo che si resta colpiti da come Joel ed Ellie si muovano con naturalezza tra gli scenari, ad ulteriore riprova dell'ottimo lavoro svolto da Speclizer.

Come vi sembra questa mod? Per restare in tema di confronti epici, non perdetevi Kratos vs Master Chief in God of War, grazie ad un'ulteriore, intrigante creazione amatoriale.