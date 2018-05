God of War: inizialmente previsto, il New Game Plus è stato tagliato per mancanza di tempo

Pur essendo stato sviluppato in cinque anni, il nuovo God of War ha dovuto rinunciare ad una feature come il New Game Plus a causa di mancanza di tempo. A rivelarlo è stato il creative director Cory Barlog ai microfoni di GamingBolt.

"Il New Game Plus è qualcosa che ho desiderato moltissimo. Ma devi fare una scelta consapevole quando entri negli ultimi otto mesi di sviluppo. Hai una lista enorme di feature, e molte di queste vengono spinte sempre più in fondo a questo elenco. Così, il New Game Plus è finito in fondo, perché tenerlo avrebbe significato problemi in tanti altri aspetti, come la stabilità e la pulizia che avrebbero subito dei ritardi.

Penso non ci sia nessuno qui che non avrebbe voluto implementarlo, ma non siamo riusciti a farlo in tempo. Ciò che la gente non capisce quando dice "Avete avuto cinque anni, un sacco di tempo!", è che ci siamo impegnati fino all'ultimo secondo, rifinendo, ripulendo, e riaggiustando, cercando renderlo il più perfetto possibile. Questo è anche il motivo per cui la Photo Mode non c'è stata sin da subito. L'avevamo nel capitolo precedente, ma abbiamo dovuto riscriverla per il nuovo engine".

Nonostante questo, Barlog decide di non chiudere le porte ad una futura implementazione della feature.

"Tutti amiamo il tipo di concetto offerto dal New Game Plus. Quindi è decisamente qualcosa su cui sto cercando di convincere gli altri, ma dovremo vedere come andrà".

God of War è disponibile per PlayStation 4. Il gioco di Santa Monica è stato il più venduto in Italia nella settimana dal 7 al 13 maggio.