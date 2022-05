God of War invaso dai Simpson: la folle Mod sostituisce Kratos e Atreus

Mentre si mostra finalmente in azione il gameplay di Fallout: London, l'universo delle Mod sorprende con una folle creazione dedicata all'acclamato ritorno di God of War datato 2018.

Un gruppo di appassionati ha infatti deciso di stravolgere l'esperienza confezionata da Santa Monica Studios, popolandone l'immaginario norreno con nientemeno che i Simpson! Nella simpatica Mod, Homer e Bart prendono rispettivamente il posto di Kratos e Atreus, con il padre che brandisce una mazza e il figlio che resta legato alla sua tradizionale fionda. Come facilmente prevedibile, Homer non esita nel chiamare Bart "ragazzo", con il medesimo tono serio del Fantasma di Sparta.

I dettagli seriosi, tuttavia, terminano qua, con la Mod di God of War che regala diversi momenti esilaranti. Tra questi non poteva mancare la comparsa a sorpresa di Ned Flanders, con lo storico vicino di casa dei Simpson pronto a vestire per l'occasione i panni di Baldur. Per avere un piccolo assaggio delle potenzialità della Mod, potete visionare il video gameplay dedicato che trovate direttamente in apertura a questa news.



In attesa di poter scoprire la data di lancio del sequel God of War: Ragnarok, ricordiamo che God of War può ora essere giocato anche su Steam Deck, la console portatile di casa Valve.