God of War: Jill Valentine diventa Kratos nel crossover fan made di Resident Evil 3 Remake

Da grande appassionato delle serie di Resident Evil e God of War, il designer indipendente conosciuto sui social come Marcos RC ha provato a reimmaginare Kratos con le sembianze della "nuova" Jill Valentine di RE3 Remake.

L'artista digitale ha così offerto a Jill l'opportunità di cimentarsi idealmente nel cosplay di Kratos, ottenendo dei risultati davvero incredibili come possiamo notare nei due render pubblicati su Twitter e Instagram.

Marcos RC, comunque, non è nuovo a questo genere di esperimenti: già in passato, il designer ha voluto omaggiare i protagonisti di God of War e Resident Evil 3 Remake realizzando delle mod di Jill con l'abbigliamento di Kratos e di Nemesis con il modello poligonale del Dio della Guerra.

In calce all'articolo trovate sia le due immagini del "cosplay fan made" di Jill Valentine con l'aspetto di Kratos che gli scatti dedicati alle altre mod del survival horror di Capcom ispirate a God of War firmate sempre da Marcos RC: dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate. Ai fan dell'iconica serie action di Sony Santa Monica, ricordiamo infine che, nei giorni scorsi, abbiamo appreso la triste notizia della morte di Shad Gaspard, l'ex wrestler che ha prestato il fisico a Kratos in God of War.